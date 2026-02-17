Бигфут станет новым криптидом в Fallout 76

Bethesda Game Studios анонсировала следующего криптида для Fallout 76 — им станет легендарный Бигфут. Мифическое существо появится в Аппалачии уже 3 марта вместе с обновлением Backwoods и стартом нового сезона.

За годы поддержки Fallout 76 список криптидов заметно расширился: игроки уже сталкивались с Вендиго, Графтонским монстром и Мотыльком. Теперь к этому списку присоединится и один из самых известных персонажей городских легенд.

В коротком тизере, опубликованном в соцсетях, разработчики показали «найденную запись» с камерой очевидца, якобы запечатлевшей таинственного гиганта в лесу. Судя по тематике обновления, Backwoods будет сосредоточено на дикой природе, охоте и исследовании глухих уголков карты. Предполагается, что Бигфут станет новым мини-боссом по аналогии с Шипсквотчем — одним из самых опасных существ игры.