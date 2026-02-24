Бигфут выходит на охоту: Bethesda показала новый трейлер мартовского обновления Fallout 76

Хотя о крупном обновлении The Backwoods для Fallout 76 стало известно ранее, теперь Bethesda Softworks представила свежий превью-ролик с подробным разбором контента. Видео приурочено к релизу патча 3 марта, который стартует одновременно с 24-м сезоном «Рип Смельчак и криптиды из далекого космоса».

В ролике креативный директор проекта Джон Раш рассказал о ключевых нововведениях. Главной звездой обновления станет легендарный криптид Бигфут с уровнем угрозы в четыре звезды — один из самых опасных противников в Аппалачии.

Отдельное внимание уделено переработке публичных событий: их ждут новые испытания и улучшенные награды с увеличенным количеством опыта, ресурсов и легендарных предметов. Обычные события теперь будут называться «мероприятиями», а после их завершения игроков могут атаковать «Грозы вечеринок».

Кроме того, разработчики показали улучшения интерфейса Пип-Боя, ребаланс брони и изменения системы тайников. Ранее Bethesda Game Studios подтвердила поддержку игры как минимум до июня 2026 года, а Тодд Говард назвал проект одной из самых значимых работ студии.