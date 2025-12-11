Corsair представила гарнитуру, клавиатуру, микрофон и аксессуары в стиле Nuka-Cola из Fallout

Corsair анонсировала новую коллекцию тематических периферийных устройств для ПК, основанных на вселенной Fallout, используя узнаваемую визуальную символику Nuka-Cola для ряда игровых и ориентированных на создателей контента устройств.

Серия включает в себя аудио-устройства, механические клавиатуры, аксессуары и инструменты для создателей контента, предоставляя поклонникам скоординированный набор оборудования с характерной постапокалиптической эстетикой. Лидером линейки является беспроводная игровая гарнитура HS80 RGB. Эта версия полностью выполнена в стиле Nuka-Cola, включая стилизованные изображения и цвета, связанные с внутриигровым брендингом.

Гарнитура поддерживает беспроводное подключение, 3D-пространственный звук и настраиваемую RGB-подсветку через программную платформу Corsair iCUE. Хотя основные технические характеристики соответствуют стандартной модели HS80, тематический вариант — с изображениями персонажей и иконографией, характерной для франшизы — отличает её для коллекционеров и поклонников, желающих визуально унифицированной системы.

Для создателей контента компания Corsair выпускает тематическую версию USB-микрофона Elgato Wave:3 вместе с соответствующим кронштейном Wave Mic Arm LP. Wave:3 по-прежнему позиционируется как готовый к вещанию конденсаторный микрофон с программным управлением, мониторингом с низкой задержкой и интеграцией с инструментами маршрутизации звука Elgato. Тематическая версия продолжает визуальный дизайн Nuka-Cola на корпусе микрофона и кронштейне, позволяя стримерам напрямую включать элементы франшизы в свои видеопрезентации. Соответствующая версия Stream Deck продолжает этот подход, предлагая программируемые клавиши и сочетания клавиш для быстрого доступа к рабочему процессу, а дизайн корпуса и интерфейса вдохновлен игрой Fallout.

Механическая клавиатура Drop CSTM80 является основным устройством ввода в этой тематической коллекции. Созданная на основе цифровой раскладки, клавиатура ориентирована на пользователей, предпочитающих более компактные размеры на рабочем столе. Она поддерживает горячую замену механических переключателей, позволяя пользователям менять типы переключателей без пайки. В этой версии Nuka-Cola представлен обширный набор кастомных колпачков для клавиш с символами, знаками и графическими элементами, связанными с Fallout. Внутренние демпфирующие слои улучшают акустику и обеспечивают более глубокий и контролируемый звук при наборе текста, добавляя функциональные улучшения наряду с визуальной тематикой.

Компания Corsair также предлагает несколько тематических аксессуаров, призванных дополнить настольную обстановку в стиле Nuka-Cola. Большой коврик для стола с изображением сцен из Fallout обеспечивает единую визуальную основу для остальных периферийных устройств. Несколько коллекционных наборов колпачков для клавиш расширяют возможности персонализации, предлагая дизайны, отсылающие к силовой броне, «Устройству жажды», культовому торговому автомату Nuka-Cola и мотивам деревянных ящиков, часто встречающимся в серии. Эти отдельные колпачки позволяют пользователям настраивать определенные секции клавиатуры, сочетая стандартную функциональность раскладки с визуальными элементами, характерными для франшизы.

Представление этой тематической линейки отражает растущую тенденцию сотрудничества производителей оборудования с развлекательными компаниями для создания дифференцированных продуктов. Подход Corsair сочетает в себе существующие периферийные технологии с фирменным брендингом, чтобы предложить оборудование, которое поддерживает ожидаемый уровень производительности, одновременно предоставляя поклонникам более выразительный визуальный стиль. Интеграция программных экосистем iCUE и Elgato гарантирует, что пользователи, приобретающие тематическое оборудование, сохранят полный доступ к функциям персонализации, управлению подсветкой и автоматизации рабочих процессов.