Дальнейшая поддержка Fallout 76 может лечь на плечи сторонних студий

Масштабное урезание бюджетов в игровом подразделении Microsoft (Xbox) поставило под удар текущие и будущие проекты внутренних студий. Реструктуризация затронула издательство Bethesda Softworks, что может привести к заморозке или полной отмене ряда неанонсированных тайтлов.
Журналистам IGN удалось на условиях анонимности пообщаться с коллективом Bethesda Game Studios. Один из разработчиков выразил особую обеспокоенность судьбой Fallout 76. По его словам, команда, отвечающая за развитие этой онлайновой части (выпущенной в 2018 году), серьезно пострадала от увольнений.
Ситуацию внутри студии инсайдер прокомментировал следующим образом:
Похоже, руководство пытается компенсировать потерю штатных специалистов привлечением аутсорсеров. Коллеги рассказывают, что их уже обязали обучать новых подрядчиков. Я не представляю, как компания планирует выпускать обновления для Fallout 76 без полной передачи процессов сторонней студии.
Для Bethesda практика привлечения внешних партнеров не нова: ранее к созданию контента для Fallout 76 уже привлекалась студия Double Eleven. Однако сейчас руководство издательства, судя по всему, намерено полностью переложить поддержку игры на подрядчиков. Главная цель такой рокировки — бросить все внутренние силы Bethesda Game Studios на ускорение разработки The Elder Scrolls VI.
Мда, тогда хана игре. Думал даже начать, если не во что будет играть (но игр дофига).
Раньше сони с хбоксом соревновались кто лучше, а сейчас будто наоборот, кто ниже пробьёт дно
Ну может хоть другая студия техническое состояние подправит?