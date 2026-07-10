Дальнейшая поддержка Fallout 76 может лечь на плечи сторонних студий

Масштабное урезание бюджетов в игровом подразделении Microsoft (Xbox) поставило под удар текущие и будущие проекты внутренних студий. Реструктуризация затронула издательство Bethesda Softworks, что может привести к заморозке или полной отмене ряда неанонсированных тайтлов.

Журналистам IGN удалось на условиях анонимности пообщаться с коллективом Bethesda Game Studios. Один из разработчиков выразил особую обеспокоенность судьбой Fallout 76. По его словам, команда, отвечающая за развитие этой онлайновой части (выпущенной в 2018 году), серьезно пострадала от увольнений.

Ситуацию внутри студии инсайдер прокомментировал следующим образом:

Похоже, руководство пытается компенсировать потерю штатных специалистов привлечением аутсорсеров. Коллеги рассказывают, что их уже обязали обучать новых подрядчиков. Я не представляю, как компания планирует выпускать обновления для Fallout 76 без полной передачи процессов сторонней студии.

Для Bethesda практика привлечения внешних партнеров не нова: ранее к созданию контента для Fallout 76 уже привлекалась студия Double Eleven. Однако сейчас руководство издательства, судя по всему, намерено полностью переложить поддержку игры на подрядчиков. Главная цель такой рокировки — бросить все внутренние силы Bethesda Game Studios на ускорение разработки The Elder Scrolls VI.