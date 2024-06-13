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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.5 1 391 оценка

Для Fallout 76 вышло крупное обновление "Skyline Valley", которое добавляет в игру новый регион и сюжетные квесты

AceTheKing
Новости

Сегодня для Fallout 76 вышло крупное обновление Skyline Valley, которое расширяет карту игры, добавляя в нее новый одноимённый регион. Размер обновления составил внушительные 27,6 ГБ.

Новое обновление добавит в игру новые сюжетные квесты про Убежище №63, а так же нового босса, арену для сражения с роботами, новое мировое событие (шторм) и ряд других интересных вещей. Всего в игру было добавлено 20 новых точек интереса и 12 квестов. Так же разработчики внесли ряд изменений в баланс игры.

Fallout 76 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.

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