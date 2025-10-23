Дополнение Burning Springs для Fallout 76 с новым регионом и Гулем из сериала выйдет 2 декабря

В честь Дня Fallout студия Bethesda Game Studios объявила дату выхода «Burning Springs» — крупного обновления для Fallout 76, которое будет напрямую связано с сериалом Fallout от Amazon.

Обновление выйдет 2 декабря, непосредственно перед премьерой второго сезона Fallout 17 декабря на Prime Video.

Как было объявлено ранее, дополнение «Burning Springs» представит новый засушливый регион Огайо, где игрокам предстоит встретиться с Королем Ржавчины, сразиться с Когтями Смерти в пустыне и объединиться с друзьями в двух новых открытых событиях.

В Fallout 76 также появится новая система охоты за головами, которую возглавит Уолтон Гоггинс, вновь исполняющий роль Гуля из сериала «Fallout» от Prime Video. Система охоты за головами позволит игрокам выслеживать преступников по всему новому региону.

Fallout 76: Burning Springs будет доступна в Steam, на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PlayStation 5 и 4, а также по подпискам Xbox Game Pass и PlayStation Plus Extra, начиная со 2 декабря.