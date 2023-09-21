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Fallout 76 14.11.2018
5.2 1 161 оценка

Дополнение Road to Atlantic City для Fallout 76 прибудет в декабре

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monk70
Новости

Появилась свежая информация о новом DLC для Fallout 76. Хотя оно уже было анонсировано ранее в этом году, мы не знали о дате выпуска. Во время цифровой трансляции Xbox в Токио Microsoft пролила свет на ряд новых выпусков, большинство из которых были ориентированы на Японию. Также стало известно, что Fallout 76 Road to Atlantic City появится в Xbox Game Pass 5 декабря 2023 года.

DLC Road to Atlantic City для Fallout 76 от Bethesda — это масштабное обновление. В результате оно выйдет в двух частях. Арт-директор Джонатан Раш заявил во время презентации, что первый релиз выйдет 5 декабря и будет включать в себя новые локации, фракции, цели и награды. Вы также встретите новое казино. Если вы являетесь пользователем Steam, у которого уже есть игра, вы можете опробовать DLC Road to Atlantic City на общедоступном тестовом сервере с 3 октября 2023 года.

6
16
Fallout 76
14.11.2018
Комментарии: 16
Ваш комментарий
ilyakingcud

оо неплохо, надо будет купить на распродаже, попробовать, надеюсь сюжет Fallout 76 и его дополнений норм, хотя бы на уровне 4 части

4
ForsakenOne

Даже лучше 4.

9
ilyakingcud ForsakenOne

серьезно или сарказм?

1
wiezmin ilyakingcud

Учитывая что она постоянно допиливается, то скорее всего так и есть, но я сам года 2-3 уже туда не залезал. Надо бы глянуть, что там щас

2
remark24 wiezmin

она года 3 не допиливается.вышло 2 сюжетных дополения.и пару новых событий. и все. остальное-СМОТРИ КАКИЕ шкурки для брони-ты купи купи купи

1
wiezmin remark24

Знач не по примеру ТЕСТО пошла, жаль(

0
Саня Цукино Усаги

Выглядит интересно - что-то прям в духе Нью-Вегаса. Главное чтобы разрешили играть в казино, а иначе совсем грустно будет.

К слову, я читал слитое описание дополнения - будет наркотик, от которого нет лекарства, и который производит мафия. Похоже что авторы косят под Fallout 2

0
Илья Ляпин

ребят, это гриндилка или можно как в Ф4 в соло поиграть и квесты по выполнять?

0
bysaturn

Можно в соло идти. Сейчас контент есть.

8
A B

Позиционируется игра как Action/RPG, играть и выполнять все квесты соло можно

4
wiezmin

Там кооп больше для галочки, это не выживач с набегами голых бомжей на базы друг друга

0
TAPAKAH222

Конечно. Недавно вот другое дополнение вышло, про космос... ммм. Там и стоить можно и летать...

0
Artery Kaulitz

Само название "Atlantic City" и общая атмосфера навевают первыми двумя BioShock

0
TAPAKAH222

Яркий пример того, что даже сама Беседка может годами делать моды для своей игры и в неё будут играть.

0
Satty
0
GloriousOrlando

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0