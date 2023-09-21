Дополнение Road to Atlantic City для Fallout 76 прибудет в декабре

Появилась свежая информация о новом DLC для Fallout 76. Хотя оно уже было анонсировано ранее в этом году, мы не знали о дате выпуска. Во время цифровой трансляции Xbox в Токио Microsoft пролила свет на ряд новых выпусков, большинство из которых были ориентированы на Японию. Также стало известно, что Fallout 76 Road to Atlantic City появится в Xbox Game Pass 5 декабря 2023 года.
DLC Road to Atlantic City для Fallout 76 от Bethesda — это масштабное обновление. В результате оно выйдет в двух частях. Арт-директор Джонатан Раш заявил во время презентации, что первый релиз выйдет 5 декабря и будет включать в себя новые локации, фракции, цели и награды. Вы также встретите новое казино. Если вы являетесь пользователем Steam, у которого уже есть игра, вы можете опробовать DLC Road to Atlantic City на общедоступном тестовом сервере с 3 октября 2023 года.
оо неплохо, надо будет купить на распродаже, попробовать, надеюсь сюжет Fallout 76 и его дополнений норм, хотя бы на уровне 4 части
Даже лучше 4.
серьезно или сарказм?
Учитывая что она постоянно допиливается, то скорее всего так и есть, но я сам года 2-3 уже туда не залезал. Надо бы глянуть, что там щас
она года 3 не допиливается.вышло 2 сюжетных дополения.и пару новых событий. и все. остальное-СМОТРИ КАКИЕ шкурки для брони-ты купи купи купи
Знач не по примеру ТЕСТО пошла, жаль(
Выглядит интересно - что-то прям в духе Нью-Вегаса. Главное чтобы разрешили играть в казино, а иначе совсем грустно будет.
К слову, я читал слитое описание дополнения - будет наркотик, от которого нет лекарства, и который производит мафия. Похоже что авторы косят под Fallout 2
ребят, это гриндилка или можно как в Ф4 в соло поиграть и квесты по выполнять?
Можно в соло идти. Сейчас контент есть.
Позиционируется игра как Action/RPG, играть и выполнять все квесты соло можно
Там кооп больше для галочки, это не выживач с набегами голых бомжей на базы друг друга
Конечно. Недавно вот другое дополнение вышло, про космос... ммм. Там и стоить можно и летать...
Само название "Atlantic City" и общая атмосфера навевают первыми двумя BioShock
Яркий пример того, что даже сама Беседка может годами делать моды для своей игры и в неё будут играть.
Это лучше любой Виагры. Советую каждому попробовать хотя бы раз в жизни - это многократно улучшит вашу сексуальную жизнь, сами почитайте --- https://encr.pw/biotech