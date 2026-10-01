Экспедиции могут вернуться в Fallout 76 в новом виде - Bethesda не отказалась от формата

Bethesda не исключает возвращения Экспедиций в Fallout 76. Формат, который позволил игрокам впервые покинуть Аппалачию и отправиться в другие регионы ради отдельных сюжетных заданий, пока не считается закрытой главой.

Разработчики признают, что Экспедиции остаются интересным инструментом для расширения мира игры, однако их дальнейшее развитие, судя по заявлениям команды, потребует нового подхода. Сейчас Bethesda рассматривает разные варианты того, как переосмыслить знакомую концепцию для будущих обновлений.

При этом никаких конкретных анонсов пока нет. Студия не назвала следующую локацию, содержание возможной новой Экспедиции или сроки возвращения формата, поэтому говорить о полноценном дополнении пока рано.

В ближайших планах Bethesda остаются другие крупные элементы развития Fallout 76, включая Raven Rock и новые активности. Тем не менее Экспедиции разработчики не списывают со счетов. Если команда найдёт подходящий способ переработать систему, игроки в будущем вновь смогут отправиться за пределы Аппалачии, но уже в несколько изменённом формате.