Энтузиасты развивают эмулятор локального сервера Server 76 для ролевой игры Fallout 76

Группа независимых разработчиков продолжает работу над проектом Server 76, который позволяет запускать многопользовательскую ролевую игру Fallout 76 на локальном компьютере без подключения к официальным серверам. За последнее время проект получил ряд важных обновлений, улучшающих стабильность сетевого кода и поведение искусственного интеллекта.

Проект Server 76 стартовал в октябре 2019 года. Его главной целью является создание полностью автономного сервера, который пользователи могут запускать на собственных компьютерах для игры в одиночку или совместного прохождения с друзьями. Эмулятор работает на базе версии игры 1.4.1.6, выпущенной в эпоху масштабного обновления Wastelanders. Для работы сервера игрокам необходимо владеть лицензионной копией игры в сервисе Steam, из которой специальный лаунчер извлекает необходимые ресурсы, подтверждая право владения.

В числе наиболее значимых технических достижений команды за последнее время стал переход на прямое чтение файлов игровых архивов формата ESM. Ранее разработчикам приходилось импортировать данные через текстовые файлы формата CSV, из-за чего размер сопутствующей базы данных превышал 5 ГБ. Теперь размер базы данных сократился до 25 МБ, а объем дистрибутива лаунчера уменьшился более чем на 300 МБ. Это также ускорило загрузку игровых локаций и обработку игровых объектов.

В актуальных сборках эмулятора, включая версию от 19 июля 2026 года, создатели улучшили сетевой код, снизив задержки и устранив критические ошибки, приводившие к рассинхронизации. Был добавлен собственный движок искусственного интеллекта для противников. Теперь компьютерные оппоненты умеют использовать укрытия, открывать двери, метать гранаты с учетом баллистики и обходить противника с флангов. Кроме того, разработчики реализовали базовую поддержку игрового режима Nuclear Winter, в котором недостающие места в матчах можно заполнять ботами.

В текущей версии Server 76 реализована базовая поддержка строительства лагерей, крафтинга и использования сундуков для хранения вещей. Разработчики также добавили поддержку пользовательских модификаций, представив тестовые режимы вроде захвата флага и появления поселенцев в лагере игрока.

Над эмулятором трудится небольшая команда из 4 или 5 человек. По словам авторов, компания Bethesda знает о существовании данного проекта, однако никаких юридических претензий или требований о прекращении разработки к текущему моменту не поступало. Проект позиционируется исключительно как некоммерческая инициатива, создаваемая в образовательных целях.