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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 746 оценок

Энтузиасты развивают эмулятор локального сервера Server 76 для ролевой игры Fallout 76

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Группа независимых разработчиков продолжает работу над проектом Server 76, который позволяет запускать многопользовательскую ролевую игру Fallout 76 на локальном компьютере без подключения к официальным серверам. За последнее время проект получил ряд важных обновлений, улучшающих стабильность сетевого кода и поведение искусственного интеллекта.

Fallout 76 "Server76 - собственный локальный сервер"

Проект Server 76 стартовал в октябре 2019 года. Его главной целью является создание полностью автономного сервера, который пользователи могут запускать на собственных компьютерах для игры в одиночку или совместного прохождения с друзьями. Эмулятор работает на базе версии игры 1.4.1.6, выпущенной в эпоху масштабного обновления Wastelanders. Для работы сервера игрокам необходимо владеть лицензионной копией игры в сервисе Steam, из которой специальный лаунчер извлекает необходимые ресурсы, подтверждая право владения.

В числе наиболее значимых технических достижений команды за последнее время стал переход на прямое чтение файлов игровых архивов формата ESM. Ранее разработчикам приходилось импортировать данные через текстовые файлы формата CSV, из-за чего размер сопутствующей базы данных превышал 5 ГБ. Теперь размер базы данных сократился до 25 МБ, а объем дистрибутива лаунчера уменьшился более чем на 300 МБ. Это также ускорило загрузку игровых локаций и обработку игровых объектов.

В актуальных сборках эмулятора, включая версию от 19 июля 2026 года, создатели улучшили сетевой код, снизив задержки и устранив критические ошибки, приводившие к рассинхронизации. Был добавлен собственный движок искусственного интеллекта для противников. Теперь компьютерные оппоненты умеют использовать укрытия, открывать двери, метать гранаты с учетом баллистики и обходить противника с флангов. Кроме того, разработчики реализовали базовую поддержку игрового режима Nuclear Winter, в котором недостающие места в матчах можно заполнять ботами.

В текущей версии Server 76 реализована базовая поддержка строительства лагерей, крафтинга и использования сундуков для хранения вещей. Разработчики также добавили поддержку пользовательских модификаций, представив тестовые режимы вроде захвата флага и появления поселенцев в лагере игрока.

Над эмулятором трудится небольшая команда из 4 или 5 человек. По словам авторов, компания Bethesda знает о существовании данного проекта, однако никаких юридических претензий или требований о прекращении разработки к текущему моменту не поступало. Проект позиционируется исключительно как некоммерческая инициатива, создаваемая в образовательных целях.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Destroited
игрокам необходимо владеть лицензионной копией игры в сервисе Steam

ну и нахрена оно тогда нужно если владельцы лицензионной версии могут и так играть на официальных серверах

7
rei_nyasha

тодд конечно жопошник что не завез оффлайн режим чтоб с модами играть

5
Кей Овальд

Хорошая вещь.

goodneighbor

Добавить возможность устанавливать моды для Фаллаут 4 и 76 станет конфеткой.

Gradient_Zero

Прикрутить бы к этому ещё нормальный V.A.T.S. из Fallout 4 и jet с замедлением времени... Эх, была бы красота