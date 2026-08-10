Fallout 76 готовит мрачное обновление - творческий директор пообещал "тёмный контент" совсем скоро

Bethesda готовит для Fallout 76 новый контент, который, судя по словам творческого директора игры Джона Раша, будет заметно мрачнее привычных приключений в постапокалиптическом мире.

В социальных сетях Раш сообщил, что команда уже некоторое время активно работает над новым материалом и совсем скоро собирается рассказать о нём подробнее. Главной подсказкой стало короткое описание — «тёмный контент».

Пока неизвестно, что именно Bethesda подразумевает под этим выражением. Возможно, речь действительно идёт о чём-то связанном с темнотой — например, подземных локациях, ночных событиях или отключении электричества. Но не исключено, что разработчики намекают на более мрачную историю с жестокими событиями, пугающей атмосферой или тяжёлыми сюжетными темами.

Подходящий момент для анонса уже близко. В конце августа пройдёт Gamescom, где Xbox и связанные с ним проекты собираются представить крупную программу. Fallout 76 вполне может получить место на этой презентации, хотя Bethesda пока ничего не подтверждала.

Игра продолжает получать новый контент спустя годы после релиза, поэтому разработчикам приходится искать новые способы удивлять уже давно знакомых с пустошами игроков. Если обещанный «тёмный контент» действительно окажется полноценной сюжетной главой или новым направлением для Fallout 76, это может стать одним из наиболее необычных обновлений игры за последнее время.