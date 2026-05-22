Fallout 76 готовит насыщенное лето: Bethesda раскрыла план обновлений с новыми событиями и сезоном про осаду Аппалачии

Bethesda поделилась подробной дорожной картой летних обновлений для Fallout 76, и ближайшие месяцы для игроков обещают быть действительно насыщенными. Уже 2 июня стартует новый сезон под названием «Аппалачия в осаде», который принесёт свежие активности, награды и временные события. Судя по планам разработчиков, студия продолжает активно поддерживать игру даже спустя восемь лет после релиза — и это, пожалуй, главный показатель того, насколько сильно Fallout 76 смогла изменить свою репутацию.

Лето в Аппалачии будет наполнено различными ивентами. Игроков ждут тематические активности, включая «рыбные забеги», а в августе снова вернутся инопланетные вторжения — одно из самых популярных сезонных событий среди сообщества. Уже 8 сентября стартует следующий сезон вместе с фестивалем Молерота, который давно стал своеобразной традицией для игры.

На фоне прошлогодних крупных обновлений нынешние патчи выглядят чуть скромнее, однако создаётся ощущение, что Bethesda намеренно готовит почву для чего-то более масштабного. В сообществе уже давно ходят слухи о крупном обновлении, которое может выйти в следующем году и серьёзно встряхнуть игру. И если вспомнить путь Fallout 76 от провального старта до одной из самых стабильных сервисных RPG Bethesda, такие ожидания уже не кажутся фантазией.

Сейчас Fallout 76 явно находится в той стадии, когда разработчики делают ставку не на громкие обещания, а на регулярный контент и удержание аудитории. Для игры с такой сложной историей это, пожалуй, самый правильный подход.