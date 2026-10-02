Fallout 76 может позволить игрокам стать супермутантами - разработчики обсуждают такую возможность

Разработчики Fallout 76 рассматривают необычную идею для будущего игры — возможность сделать супермутантов одним из вариантов для игроков. Пока речь не идёт о подтверждённой функции: команда лишь обсуждает подобную концепцию и оценивает, как её можно было бы реализовать.

Супермутанты давно являются одной из узнаваемых частей вселенной Fallout, однако в Fallout 76 они остаются противниками и отдельными NPC. Если разработчики всё же решатся перенести эту концепцию на игроков, им придётся продумать не только внешний вид персонажей, но и связанные с ним игровые механики, баланс и взаимодействие с другими обитателями Пустоши.

При этом команда не обещает, что такая возможность появится в игре. Судя по ответам разработчиков, сейчас это скорее одна из идей, которые рассматриваются в рамках дальнейшего развития Fallout 76. Поэтому ждать превращения в супермутанта в ближайшем обновлении пока не стоит.