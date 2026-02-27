Fallout 76 обновилась: почти 50 событий переработаны, а в финале теперь может появиться Бигфут

Fallout 76 получила крупное бесплатное обновление The Backwoods, затронувшее около 50 событий и активностей. Разработчики переработали ключевые элементы, стараясь сохранить баланс и не испортить любимые игроками режимы. По словам старшего системного дизайнера Кевина Винеке, команда сосредоточилась на «крупных штрихах», избегая радикальных изменений.

Среди главных нововведений — обновлённые иконки для чёткого разделения публичных событий и активностей, увеличение получаемого опыта для персонажей высокого уровня и сокращение таймеров в миссиях, которые казались затянутыми. Теперь динамика прохождения стала заметно бодрее.

Кроме того, в финале событий может появиться «незваный гость» — легендарный босс или даже новый криптид Бигфут, четырёхзвёздочный противник с эксклюзивной добычей. Те, кто остаётся до конца, получат больше наград. Обновление также улучшило производительность интерфейса Pip-Boy — креативный директор Джон Раш уверяет, что разницу игроки почувствуют сразу.