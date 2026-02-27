ЧАТ ИГРЫ
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 714 оценок

Fallout 76 обновилась: почти 50 событий переработаны, а в финале теперь может появиться Бигфут

butcher69 butcher69

Fallout 76 получила крупное бесплатное обновление The Backwoods, затронувшее около 50 событий и активностей. Разработчики переработали ключевые элементы, стараясь сохранить баланс и не испортить любимые игроками режимы. По словам старшего системного дизайнера Кевина Винеке, команда сосредоточилась на «крупных штрихах», избегая радикальных изменений.

Среди главных нововведений — обновлённые иконки для чёткого разделения публичных событий и активностей, увеличение получаемого опыта для персонажей высокого уровня и сокращение таймеров в миссиях, которые казались затянутыми. Теперь динамика прохождения стала заметно бодрее.

Кроме того, в финале событий может появиться «незваный гость» — легендарный босс или даже новый криптид Бигфут, четырёхзвёздочный противник с эксклюзивной добычей. Те, кто остаётся до конца, получат больше наград. Обновление также улучшило производительность интерфейса Pip-Boy — креативный директор Джон Раш уверяет, что разницу игроки почувствуют сразу.

13
14
Комментарии:  14
Destroited
Fallout 76 обновилась

но ты всё равно купи себе ещё один скайрим

5
Пользователь ВКонтакте

Да все равно не работает игра в России… // Александр Ку

4
1LoneWolf1
Fallout 76 обновилась

Вы из будущего? Обновление выходит только 3го марта.

3
SexualHarassmentPanda

Бедный Тодд. Он думает, что из за популярности сериала все побегут в это играть.

3
bysaturn

Ну так в игру играют и она действительно стала лучше.

3
Лидер Мур

пойду качну, только у меня патроны все закончились в игре хахах ( я в прошлый раз из-за этото ливнул из 76 )

2
utilizat0r

В игру просто так не зайти

2
Лидер Мур utilizat0r

почему? у меня лицензия и лвл 70 наверное

2
1LoneWolf1 Лидер Мур

Игра с лета не работает благодаря ркн, просто у кого то она аж до ноября работала, сейчас без бубна никак.

3
вупсич пупсич

Вот бы они технически игру подтянули. 100% игроков в фаллаут 76 прошли через видео "как настроить игру".
А так в пень......