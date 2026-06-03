Fallout 76 получила крупнейшие вторжения в истории игры: обновление Infestations добавило новые опасные зоны и лут

Bethesda выпустила для Fallout 76 бесплатное обновление №68 под названием Infestations, которое заметно меняет привычную карту Аппалачии. Главной особенностью патча стали динамические вторжения врагов, превращающие десятки знакомых локаций в полноценные зоны повышенной опасности.

Теперь заражения могут возникать сразу в сорока различных местах по всему миру игры. Когда такая зона активируется, обычные противники исчезают, а территорию занимает одна враждебная фракция. Завершается событие сражением со специальным боссом, победа над которым открывает доступ к самым ценным наградам обновления.

Особенно интересным выглядит появление нового легендарного снаряжения 4-звёздного уровня. Для Fallout 76 это серьёзное расширение системы прогрессии, которое должно заинтересовать как ветеранов, так и игроков, давно не возвращавшихся в Аппалачию. Помимо оружия и брони, пользователи смогут получить дополнительные ресурсы, журналы, коллекционные предметы и другие полезные награды.

Разработчики отмечают, что система автоматически подстраивается под уровень персонажа. Хотя заражённые зоны создавались с расчётом на совместное прохождение, при желании справиться с ними можно и в одиночку.

Вместе с релизом обновления стартовало и специальное сообщественное событие «Протокол P.R.O.T.E.C.T.», которое продлится до 15 июня. За выполнение испытаний игрокам будут доступны дополнительные бесплатные награды. Также с 8 по 15 июня открыта пробная версия подписки Fallout 1st.

Судя по описанию нововведений, Infestations выглядит не как рядовой патч с набором квестов, а как попытка сделать мир Fallout 76 более непредсказуемым и живым. Для игры, которая уже несколько лет развивается через регулярные обновления, подобные динамические события могут стать одним из самых заметных изменений последних сезонов.