Fallout 76 получила новое обновление с изменениями практически во всех аспектах игры

Bethesda продолжает совершенствовать Fallout 76, выпустив новый патч, вносящий десятки изменений в C.A.M.P., боевую систему, события и общий игровой баланс. От визуальных улучшений и доработок интерфейса до изменений в перках, мутациях и оружии — патч 1.7.21.41 теперь доступен для скачивания на всех платформах.

Заплатка получилась довольно большой, особенно для ПК, и стала одним из самых значительных обновлений для игры за последнее время. Ниже приведены размеры файлов для разных платформ:

ПК (Steam) — 42,8 ГБ

ПК (Microsoft Store) — 22 ГБ

Xbox — 22,4 ГБ

PlayStation — 15,2 ГБ

Среди наиболее заметных изменений обновления — глубокие настройки системы C.A.M.P., включающие более плавную навигацию, более удобное управление и визуальные исправления для объектов. Также были переработаны меню помощи и строительства, которые теперь отображают более точную информацию и работают более стабильно с контроллером или мышью.

По части боевой системы Bethesda внесла большие изменения в статус-эффекты, особенно в урон от льда, из-за которого теперь персонаж замедляется и постепенно теряет очки действия. Также были внесены изменения в мутации, баланс врагов, экстраспособности и характеристики сервоброни. Кроме того, был оптимизирован пользовательский интерфейс (UI) для правильного отображения показателей урона и точности в V.A.T.S.

Fallout 76 продолжает укреплять свою позицию как одна из самых обновляемых игр в каталоге Bethesda, с постоянной поддержкой и очень активным сообществом. Если вы давно не заглядывали в Аппалачию, этот патч — хороший повод вернуться и открыть для себя все внесенные улучшения.