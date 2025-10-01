Fallout 76 получит дополнение Burning Springs с новым штатом Огайо и Гулем из сериала от Prime Video

Bethesda собирается расширить границы карты Аппалачи с новым крупным дополнением для Fallout 76, а также сделает сериал от Prime Video каноном в её вселенной.
Burning Springs, так называется предстоящее дополнение, разворачивается в штате Огайо до начала ядерной войны. Нас ждёт новая пустынная местность, населённая кровожадными новыми фракциями и могущественными сангвинариями. Это будет самое масштабное обновление игры с 2020 года, которое познакомит нас с захватывающим сюжетом о культах Молерота, короле-супермутанте-рейдере, новыми событиями, мастерскими, рейдерами и даже существами, когда-то считавшимися легендарными, а теперь вполне реальными.
Также добавлен новый режим охотника за головами, который, как ни странно, будет представлен не кем иным, как Гулем из сериала Фоллаут на Amazon Prime Video, и для которого сам актёр Уолтон Гоггинс записал свои реплики. Это фактически делает телевизионную адаптацию официальным каноном игровой вселенной Bethesda, хотя пока неясно, какое решение о будущем Мохаве было принято после Fallout New Vegas, поскольку сериал на Prime Video находится позже в хронологии.
Как бы то ни было, выход Fallout 76: Burning Springs на всех платформах ожидается в декабре. Подробности будут объявлены в День Fallout, 23 октября.
