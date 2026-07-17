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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 746 оценок

Fallout 76 получит сюжетное дополнение Raven Rock - приквел Fallout 3 выйдет в 2027 году

IKarasik IKarasik

Bethesda Game Studios официально подтвердила, что в 2027 году для Fallout 76 выйдет крупное сюжетное дополнение Raven Rock, которое станет приквелом Fallout 3. Анонс прозвучал в масштабном обращении студии, посвящённом будущему франшиз Fallout, The Elder Scrolls и Starfield.

Действие Raven Rock развернётся на одноимённой военной базе Анклава — одном из самых известных мест вселенной Fallout. Игроки смогут увидеть её задолго до событий Fallout 3, когда комплекс ещё функционировал и играл важную роль в деятельности организации.

В Bethesda также напомнили, что Fallout 76 продолжает активно развиваться и уже привлекла более 35 миллионов игроков. Студия добавила, что одновременно ведётся работа над ремастерами Fallout 3 и Fallout: New Vegas, новой частью серии от Obsidian Entertainment, а Fallout 5 находится на стадии предварительного производства.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
KILLJ0YS

Отличные новости, и дополнение, и реместеры, и новая часть от обсидианов) каеф)

4
WAR1OCKS

ВЕЛИКАЯ FALLOUT 3

2
Darth_Boris

Логично предположить, что примерно в это же время выйдет и ремастер Fallout 3

2
denius4

а заработает? бо соточку не охота зря качать