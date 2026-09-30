Fallout 76 получит "Убежища" с меняющимися условиями - Bethesda готовит игроков к новым рейдам

Весной 2027 года Fallout 76 получит новую активность Hideouts — «Убежища». Это отдельные закрытые локации в Burning Springs и Skyline Valley, которые будут заняты враждебными бандами. Проходить их можно будет в одиночку или в составе группы до четырёх человек.

Для доступа к «Убежищам» игрокам сначала придётся собирать специальные «Зацепки» во время исследования мира, общественных событий, охоты за головами и других занятий. Несколько таких предметов можно объединить на верстаке мастера-ремесленника, чтобы получить более сложное задание.

Главной особенностью новой активности станет вариативность прохождений. Внутри могут появляться разные фракции, действовать ограничения по времени и распространяться опасные эффекты, а мутации способны усиливать лидера банды. Таким образом, Bethesda рассчитывает сделать каждое посещение «Убежища» немного другим.

На высоких уровнях сложности появится дополнительная угроза — охотник за головами по прозвищу Странник. Его можно будет гарантированно вызвать с помощью специальной «поисковой зацепки» с пометкой «Убежище». Разработчики рассматривают этого противника как серьёзное испытание для хорошо подготовленных групп.

При этом Bethesda позиционирует «Убежища» не просто как ещё одну активность, а как подготовку к будущим рейдам. Игрокам предстоит привыкнуть к требованиям к экипировке, навыкам и командному взаимодействию. Некоторые варианты можно будет пройти в одиночку, тогда как самые сложные испытания рассчитаны на совместную игру.

После выхода «Убежищ» Bethesda также планирует новые рейды, однако сроки их появления пока не объявлены.