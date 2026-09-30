Fallout 76 превратит питомцев в полноценных спутников - они будут сражаться и прокачиваться

В декабре Fallout 76 получит обновление World Pets, которое заметно изменит систему питомцев. Собаки, кошки, радхоги и десклоу больше не будут просто украшением C.A.M.P.: животные смогут сопровождать игрока по Аппалачии, участвовать в боях и повышать уровень.

На старте обновления появятся четыре архетипа питомцев, каждый со своим пассивным бонусом. Собаки смогут находить стимпаки и дополнительные легендарные предметы во время охоты за головами, кошки помогут добывать улучшенные приманки и рыбу, радхоги будут приносить токсичную слизь и жидкости с высоким уровнем радиации, а десклоу — чёрный титан и дополнительные легендарные предметы во время нашествия.

Bethesda отмечает, что питомцев не станут делить на «сильных» и «слабых» с точки зрения боя. Все четыре архетипа будут наносить одинаковый урон в ближнем бою, а их пассивные способности рассчитаны на разные стили игры. Поэтому выбор животного будет зависеть прежде всего от того, чем занимается игрок.

Питомцам можно будет отдавать команды «Оставайся», «Следуй», «Атакуй» и «Защищайся». По мере развития архетипа животное будет повышать уровень, а для него появится специальная броня. Правда, она окажется исключительно косметической и не даст дополнительных характеристик.

После выхода обновления каждый игрок получит немецкую овчарку. В дальнейшем Bethesda планирует добавлять новые облики, комплекты брони и мебель для животных. При этом питомцы не смогут участвовать в рейдах и отправляться в «Убежища», оставляя самые сложные активности без четвероногих помощников.