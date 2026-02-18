Fallout 76 раскрывает масштабную дорожную карту на 2026 год с множеством бесплатного контента

Игроков Fallout 76 ждёт насыщенный год: Bethesda опубликовала масштабную дорожную карту на 2026-й, включающую бесплатные обновления, мини-сезоны и еженедельные события. Согласно плану, уже 3 марта выйдет долгожданное обновление Backwoods, которое переработает характеристики брони, изменит механику событий и запустит 24-й сезон под названием «Криптиды из-за пределов космоса» (Cryptids from Beyond the Cosmos).

С марта по июнь пользователи смогут участвовать в бонусных периодах с двойным счётом (Double Score), двойным опытом (Double XP) и двойными мутациями (Double Mutation). Кроме того, в календаре событий значатся еженедельные активности, такие как «Захватчики извне» (Invaders From Beyond) и «Большое цветение» (The Big Bloom), а также внутриигровые распродажи вроде «Большая распродажа Минервы» (Minerva's Big Sale) и «Особый выбор Мурмрга» (Murmrgh’s Special Pick).

С 21 апреля по 5 мая пройдёт мини-сезон Rip Daring, который добавит новые задания и награды. Новая дорожная карта рассчитана только до лета, что даёт основания ожидать ещё одну порцию контента позже в году. Популярность игры снова выросла после второго сезона сериала Amazon и бесплатных акций на Xbox Game Pass и Steam.

Хотя официального обновления для консолей нового поколения пока нет, фанаты могут рассчитывать на множество новых функций, событий и бонусов, которые обеспечат свежий опыт в уже переработанном мире Fallout 76. Игроки смогут исследовать контент, зарабатывать редкие предметы и участвовать в уникальных активностях, делая первый квартал 2026 года особенно насыщенным для постапокалиптического мира.