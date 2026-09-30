Fallout 76 расширит карту до Столичной Пустоши из Fallout 3 - Raven Rock станет частью основного мира

Летом 2027 года Fallout 76 получит одно из крупнейших расширений карты за всю историю игры. Bethesda добавит регион Raven Rock, который позволит игрокам отправиться в сторону Столичной Пустоши из Fallout 3. В отличие от отдельных экспедиций, новая территория станет полноценной частью основной карты без необходимости запускать отдельную миссию или проходить через экран загрузки.

События Raven Rock развернутся примерно за 200 лет до Fallout 3, практически сразу после Великой войны. Вашингтон окажется в совершенно ином состоянии: центральные районы будут настолько разрушены и заражены радиацией, что исследовать их игрокам не позволят. При этом знакомые места можно будет увидеть задолго до событий Fallout 3. Например, Bethesda показала Мегатонну ещё до превращения в поселение, знакомое поклонникам серии.

Размер нового региона будет сопоставим с Burning Springs или даже превысит его. Помимо открытого мира, игроков ждут внутренние локации, новые механики, связанные с опасной послевоенной средой, и сюжетная линия об Анклаве, которая должна показать предпосылки к событиям Fallout 3.

Ещё одним заметным изменением станет возможность строить C.A.M.P. непосредственно в Столичной Пустоши. Перед релизом Bethesda планирует провести публичное тестирование Raven Rock. Выход расширения намечен на лето 2027 года.