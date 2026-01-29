Fallout 76 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Bethesda объявила, что сетевой ролевой экшен Fallout 76 стал временно бесплатным. Поиграть могут все желающие на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox. Предложение активно до 5 февраля 20:00 МСК, но на платформе Sony завершится уже 4-го.
Кроме того, на Fallout 76 временно снизили цену — в Steam игра до 6 февраля доступна с 80% скидкой за $8 (~610 рублей). Также Bethesda опустила стоимость подписки Fallout 1st.
Fallout 76 стала временно бесплатной одновременно на фоне скорого окончания второго сезона Fallout — седьмая серия уже вышла, а восьмую выпустят 3 февраля. В отдельных материалах мы собрали всю известную информацию о шоу, а также мнение критиков о продолжении.
В декабре для Fallout 76 вышло масштабное обновление Burning Springs. Оно добавило в игру новый регион — пустынный Огайо. Главным нововведением стала возможность поработать охотником за головами. Квест на старт цепочки заданий можно получить у гуля из сериала Fallout.
вот когда будет безвременно бесплатной я так и быть снизойду до того чтобы замарать свой комп этим шлаком чисто чтобы раз в неделю заходить блевануть и выйти чтобы помнить насколько это убогий высер от некогда хорошей игровой компании.
графон бы обновили, заходил пол года назад, чуть глаза не вытекли
предыдущая скидка было 90 процентов, включая на издание с длс, а сейчас не то
Бесплатно...только пойдите и оплатите онлайн на консолях)
Ага, только две недели уже не подключается к серверам!
с момента запуска сериала,тодд конкретно суитится с играми,но фолыч это не скай,его сто раз не продаш,а пока новый сделаешь сериал и кончится