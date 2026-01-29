Fallout 76 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Bethesda объявила, что сетевой ролевой экшен Fallout 76 стал временно бесплатным. Поиграть могут все желающие на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox. Предложение активно до 5 февраля 20:00 МСК, но на платформе Sony завершится уже 4-го.

Кроме того, на Fallout 76 временно снизили цену — в Steam игра до 6 февраля доступна с 80% скидкой за $8 (~610 рублей). Также Bethesda опустила стоимость подписки Fallout 1st.

Fallout 76 стала временно бесплатной одновременно на фоне скорого окончания второго сезона Fallout — седьмая серия уже вышла, а восьмую выпустят 3 февраля. В отдельных материалах мы собрали всю известную информацию о шоу, а также мнение критиков о продолжении.

В декабре для Fallout 76 вышло масштабное обновление Burning Springs. Оно добавило в игру новый регион — пустынный Огайо. Главным нововведением стала возможность поработать охотником за головами. Квест на старт цепочки заданий можно получить у гуля из сериала Fallout.