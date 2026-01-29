ЧАТ ИГРЫ
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 697 оценок

Fallout 76 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Simple Jack Simple Jack

Bethesda объявила, что сетевой ролевой экшен Fallout 76 стал временно бесплатным. Поиграть могут все желающие на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox. Предложение активно до 5 февраля 20:00 МСК, но на платформе Sony завершится уже 4-го.

Кроме того, на Fallout 76 временно снизили цену — в Steam игра до 6 февраля доступна с 80% скидкой за $8 (~610 рублей). Также Bethesda опустила стоимость подписки Fallout 1st.

Fallout 76 стала временно бесплатной одновременно на фоне скорого окончания второго сезона Fallout — седьмая серия уже вышла, а восьмую выпустят 3 февраля. В отдельных материалах мы собрали всю известную информацию о шоу, а также мнение критиков о продолжении.

В декабре для Fallout 76 вышло масштабное обновление Burning Springs. Оно добавило в игру новый регион — пустынный Огайо. Главным нововведением стала возможность поработать охотником за головами. Квест на старт цепочки заданий можно получить у гуля из сериала Fallout.

Источник  
Destroited
временно бесплатной

вот когда будет безвременно бесплатной я так и быть снизойду до того чтобы замарать свой комп этим шлаком чисто чтобы раз в неделю заходить блевануть и выйти чтобы помнить насколько это убогий высер от некогда хорошей игровой компании.

Лидер Мур

графон бы обновили, заходил пол года назад, чуть глаза не вытекли

Rorschach93

предыдущая скидка было 90 процентов, включая на издание с длс, а сейчас не то

Даздрасен Дыклоп

Бесплатно...только пойдите и оплатите онлайн на консолях)

Phoenix67

Ага, только две недели уже не подключается к серверам!

ДаДжи

с момента запуска сериала,тодд конкретно суитится с играми,но фолыч это не скай,его сто раз не продаш,а пока новый сделаешь сериал и кончится