Fallout 76 усиливает хаос: обновление Infestations превращает Аппалачию в арену массовых боёв и раздаёт бонусы игрокам

Bethesda представила новое крупное обновление для Fallout 76 под названием Infestations в рамках Xbox Games Showcase 2026. И, честно говоря, это тот случай, когда игра, которую многие уже давно списали, продолжает удивлять стабильной поддержкой и довольно уверенным развитием контента.

Fallout 76 уже много лет остаётся одним из самых долгоиграющих онлайн-проектов Xbox Game Studios, и Infestations становится его 68-м крупным обновлением. Для игры, стартовавшей ещё в 2018 году, это показатель не просто живучести, а почти упрямого стремления Bethesda удерживать интерес аудитории.

Суть обновления проста, но эффективна: игроков отправляют в Аппалачию, где им предстоит объединяться и отбивать волны врагов в открытом мире. Супермутанты, рейдеры, дикие твари и боевые роботы — всё это превращает привычные локации в плотный поток боевых событий. По сути, это попытка сделать из привычной MMO-RPG более динамичный экшен с упором на совместные активности.

За успешные прохождения событий игроки получают награды, включая редкое четырёхзвёздочное легендарное снаряжение. И это, пожалуй, самый сильный стимул вернуться в игру: Bethesda традиционно умеет завлекать игроков через систему лута, и здесь она работает особенно эффективно.

Параллельно разработчики запустили и временные бонусы: ежедневные награды за вход в игру и бесплатный доступ к подписке Fallout 1st. Последняя, мягко говоря, всегда вызывала споры в сообществе, но неделя бесплатного доступа выглядит как грамотный способ смягчить восприятие.

Если смотреть шире, Infestations ощущается как попытка Fallout 76 не просто поддерживать жизнь, а активно «встряхивать» свою формулу. И, в отличие от ранних лет игры, сейчас это уже не выглядит отчаянно — скорее как уверенная работа над сервисной MMO, которая наконец нашла свой ритм.