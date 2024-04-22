Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в Steam, почти в два раза превысив предыдущий

Лихорадка Fallout продолжает охватывать мир: популярность Fallout 4, New Vegas и Fallout 76 возрождается, а последняя побила собственный рекорд по количеству одновременных пользователей в Steam спустя годы после первого выпуска.
Как отмечается в SteamDB, ролевая игра 2018 года, дебютировавшая в Steam в 2020 году, одновременно привлекла в Steam 73 368 игроков. Неделю назад в игру одновременно вошли 39 455 пользователей, что на тот момент являлось рекордом. Нынешнее количество превышает его его почти в два раза.
Недавно телесериал Fallout от Amazon был официально продлен на второй сезон, а Джонатан Нолан и Лиза Джой, исполнительные продюсеры шоу через Kilter Films, заявили, что им «не терпится снова взорвать мир».
Купил года два назад за 300 руб по распродаже, тогда игра уже была полностью починена и наполнена контентом, хватило меня на 200 часов, потом интерес просто угас, т.к. после прокачки ты становишься буквально богом и делать в игре просто нечего, в онлайн-ивентах буквально все вокруг тоже "боги" в топовых силовухах и лучшим оружием.
Беседке определённо надо либо делать новую номерную часть с картой в раза два больше, либо расширять эту ещё сильнее, чем они уже и занялись в принципе, ибо игра наскучивает довольно быстро по меркам игры-сервиса
Нужно повышать лвл мобам, потому что все буквально на 1 пулю.
Согласен когда большинство всё обошёл и прошёл, то становится не интересно и множество мощных пушек уже выбил.Экспедиции какие-то проходные.Побегал поубивал противников и никакого интереса.Это я говорю так как в 76 почти 900 уровень у первого персонажа и 200 у второго. В сумме 1728 часов. Не играл почти 2 года. Вчера зашёл поиграл 1-2 часа и начало тоже надоедать,но по началу в 2021 году очень нравилось играть.
Она развлекла тебя на 200 часов. Она отработала свое десятки раз.
200 часов нефигово
ну 200 часов в игре это уже норм.
буквально вчера забегал в 76- и если раньше в основном высокоуровневые челы, то теперь преимущественно новички.
Люди готовы жрать с лопаты что угодно, лишь бы было хорошо прорекламировано.
ТЫ играл в игру после сотни обнов? Или же живешь шестилетней давностью?