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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.4 1 312 оценок

Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в Steam, почти в два раза превысив предыдущий

monk70
Новости

Лихорадка Fallout продолжает охватывать мир: популярность Fallout 4, New Vegas и Fallout 76 возрождается, а последняя побила собственный рекорд по количеству одновременных пользователей в Steam спустя годы после первого выпуска.

Как отмечается в SteamDB, ролевая игра 2018 года, дебютировавшая в Steam в 2020 году, одновременно привлекла в Steam 73 368 игроков. Неделю назад в игру одновременно вошли 39 455 пользователей, что на тот момент являлось рекордом. Нынешнее количество превышает его его почти в два раза.

Недавно телесериал Fallout от Amazon был официально продлен на второй сезон, а Джонатан Нолан и Лиза Джой, исполнительные продюсеры шоу через Kilter Films, заявили, что им «не терпится снова взорвать мир».

-1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SomeMark

Купил года два назад за 300 руб по распродаже, тогда игра уже была полностью починена и наполнена контентом, хватило меня на 200 часов, потом интерес просто угас, т.к. после прокачки ты становишься буквально богом и делать в игре просто нечего, в онлайн-ивентах буквально все вокруг тоже "боги" в топовых силовухах и лучшим оружием.
Беседке определённо надо либо делать новую номерную часть с картой в раза два больше, либо расширять эту ещё сильнее, чем они уже и занялись в принципе, ибо игра наскучивает довольно быстро по меркам игры-сервиса

2
вупсич пупсич

Нужно повышать лвл мобам, потому что все буквально на 1 пулю.

-1
Din Printer

Согласен когда большинство всё обошёл и прошёл, то становится не интересно и множество мощных пушек уже выбил.Экспедиции какие-то проходные.Побегал поубивал противников и никакого интереса.Это я говорю так как в 76 почти 900 уровень у первого персонажа и 200 у второго. В сумме 1728 часов. Не играл почти 2 года. Вчера зашёл поиграл 1-2 часа и начало тоже надоедать,но по началу в 2021 году очень нравилось играть.

0
OculusMortem

Она развлекла тебя на 200 часов. Она отработала свое десятки раз.

5
Unicorling

200 часов нефигово

1
z8TiREX8z

ну 200 часов в игре это уже норм.

0
Alex Row

буквально вчера забегал в 76- и если раньше в основном высокоуровневые челы, то теперь преимущественно новички.

1
rewgerg43252

Люди готовы жрать с лопаты что угодно, лишь бы было хорошо прорекламировано.

-1
z8TiREX8z

ТЫ играл в игру после сотни обнов? Или же живешь шестилетней давностью?

0