Fallout 76 в 2026 году станет "глубже", а не больше - Bethesda меняет подход к развитию игры

Bethesda планирует заметно изменить направление развития Fallout 76. Вместо дальнейшего расширения карты разработчики хотят сосредоточиться на углублении уже существующего мира — добавлении новых механик, активностей и причин задерживаться в знакомых локациях.

Креативный директор проекта Джон Раш рассказал, что предыдущие обновления делали ставку на расширение территории. Дополнения Skyline Valley и Burning Springs добавили новые регионы — от южной части Вирджинии до Огайо. Однако в 2026 году команда намерена сместить фокус внутрь самой игры.

По словам Раша, задача на ближайший год — сделать мир Fallout 76 «более плотным»: наполнить его новыми системами, переработанными активностями и способами взаимодействия с контентом. Разработчики хотят, чтобы игроки находили больше интересного в тех местах, которые уже существуют, а не просто двигались дальше по карте.

Изменение подхода связано не только с творческими решениями, но и с техническими ограничениями. Постоянное увеличение размеров мира становится всё менее практичным, поэтому Bethesda рассматривает более рациональное использование уже доступных территорий, часть которых до сих пор остаётся практически незадействованной.

На фоне возросшего интереса к серии после выхода сериала Fallout от Amazon, Bethesda продолжает активно поддерживать Fallout 76 и позиционирует её как актуальную точку входа для новых игроков.