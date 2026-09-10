Fallout 76 вопреки разговорам о "смерти" вошла в пятёрку самых прибыльных RPG 2026 года

Fallout 76 продолжает приносить Bethesda серьёзные деньги, несмотря на многолетние споры вокруг игры и периодические заявления о том, что проект якобы умирает. Согласно свежему отчёту аналитической компании Newzoo, MMO заняла пятое место среди самых прибыльных RPG на консолях в первой половине 2026 года.
Данные охватывают период с января по июнь и шесть крупнейших игровых рынков. В рейтинге учитывались пять основных жанров, а Fallout 76 оказалась среди таких заметных конкурентов, как Diablo IV, Genshin Impact и Pokémon Legends: Z-A.
Первое место в консольном чарте RPG заняли Pokémon FireRed и LeafGreen, тогда как Fallout 76 расположилась в нижней части первой пятёрки. При этом игра смогла обойти множество гораздо более свежих проектов и сохранить высокие позиции спустя почти восемь лет после релиза.
Fallout 76 вышла ещё в 2018 году и за это время пережила серьёзные изменения. Bethesda регулярно выпускает для неё обновления и новый контент, постепенно расширяя игру и привлекая новых игроков.
По данным Newzoo, результат первой половины 2026 года скорее говорит о стабильности Fallout 76, чем о её скором закрытии. Игра остаётся одной из самых успешных RPG на консолях по выручке, несмотря на свой возраст и неоднозначную репутацию.
Слышал про неё много хейта раньше, но начал играть сам, 260 часов наиграно, и могу сказать, что это самая чилловая игра, в которую я играл, особенно с учетом того, что это ММО РПГ, в игре по сути нет ПВП, от этого нет токсичности, одно из самых приятных комьюнити в этой игре, нет лютого и унилого гринда, да и банально можно так же бродить и исследовать мир, в целом игра очень преобразилась и продолжает развиваться
Это хорошо