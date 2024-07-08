Fallout 76 вскоре может получить четвероногих напарников для игроков

Согласно сообщениям некоторых датамайнеров, Fallout 76 вскоре может получить интересную функцию, а именно возможность отправиться в приключение с четвероногим компаньоном, как в Fallout 4.

Теоретически, это не будет нововведением в игре, поскольку Bethesda работала над его реализацией в 2021 году, но потом по каким-то причинам отложила эту идею. Но, видимо, не совсем: код игры, похоже, показывает, что в этом отношении был достигнут значительный прогресс.

В частности, согласно данным датамайнера, этот аспект Fallout 76 уже завершен и готов к выходу в обновлении. По крайней мере, на это указывает внутриигровая система обучения питомцев, которая должна появиться в игре в ближайшее время.

Однако это еще не все: копание в коде также выявило ряд тематических иконок, что говорит о том, что эта функция будет обладать определенной степенью сложности, а не просто банальной реализацией.

Как мы знаем, серия Fallout от Amazon имела огромный успех и способствовала росту продаж и популярности всех эпизодов серии Bethesda, что заставило Bethesda сосредоточиться на поддержке различных глав.

Поэтому неслучайно, что в последние дни патч для Fallout 76 ввел повышенное разрешение 60 кадров в секунду на PS5 и Xbox Series X|S, и что ранее такое же внимание было уделено Fallout 4.

Конечно, на данный момент все пользователи с нетерпением ждут выхода Fallout 5, но не похоже, что он будет как-то ускорен по сравнению с уже установленными планами, в которых участвуют команды, работающие над The Elder Scrolls 6.