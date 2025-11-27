Fallout 76 встречает "Кровь и ржавчину": новый сезон и расширение Burning Springs обещают изменить игру

Bethesda представила официальный трейлер 23 сезона Fallout 76 под названием Blood x Rust («Кровь и ржавчина»). Сезон стартует 2 декабря и привнесёт в игру обширный набор наград: от «рейдерских» верстаков до косметики в стиле Fallout: New Vegas. Игроков ждут новые предметы для убежища, уникальные облики и тематические украшения, вдохновлённые духом постапокалиптического выживания.

Параллельно старту сезона игра получит масштабное дополнение Burning Springs, которое обещает стать одним из самых крупных обновлений за последние годы. Игрокам предстоит отправиться в абсолютно новый регион, добраться до которого можно будет только пешком — традиционного быстрого пути к нему не будет. В дополнении появятся новые боссы и фракции, собственная система охоты за головами, новые навыки и расширенные возможности развития персонажа.

Одной из самых обсуждаемых особенностей стало появление Гуля — персонажа из телевизионной адаптации Fallout от Amazon. Его добавление связывает игру с популярным сериалом и делает вселенную ещё более цельной.

Осенью Fallout 76 уже получила крупный патч с исправлениями и балансными правками. А в начале 2026 года игру ждёт ещё одно важное событие — выход нативных версий для PlayStation 5 и Xbox Series, что должно заметно улучшить производительность и графику.

С момента релиза в 2018 году Fallout 76 сильно изменилась, и «Кровь и ржавчина» вместе с Burning Springs продолжают открывать игрокам новые горизонты Пустоши.