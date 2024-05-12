Фил Спенсер завершил в Fallout 76 квест, позволяющий запустить ядерное оружие

Всего несколько дней назад один из игроков Fallout 76 сбросил ядерную бомбу на базу Фила Спенсера. Хотя сообщество приветствовало действия игрока, похоже, что босс Xbox не собирается сдаваться без боя, поскольку наблюдательные геймеры заметили, что Фил готовится сбросить свою собственную бомбу.
Эта новость пришла из X, где пользователь @Mr_Rebs_ поделился изображениями профиля Xbox Фила Спенсера с недавно выполненным квестом "Офицер на палубе" для Fallout 76:
Для контекста, этот квест является обязательным шагом для разблокировки доступа к бункерам, которые позволяют стрелять ядерными бомбами по карте. Это один из самых последних основных квестов в игре. Его выполнение требует значительного количества времени и усилий, поэтому вполне вероятно, что Фил сразу же взялся за это после недавнего нападения на свою родную базу.
Конечно, еще неизвестно, осуществит ли Фил когда-нибудь свои планы по сбросу бомб.
ну вот, эскалацию спровоцировали.
>сын или дочь Фила играют с батиного акка, пока тот занимается бизнесом
>новость на пегаче: ФИЛ СПЕНСЕР СБРОСИТ ЯДЕРНУЮ БОМБУ
>новость на пегаче: ФИЛ НЕ СПЕНСЕР СБРОСИТ ЯДЕРНУЮ БОМБУ
>новость на пегаче: ФИЛ СПЕНСЕР СБРОСИЛ ЯДЕРНУЮ БОМБУ
>новость на пегаче: ФИЛ СПЕНСЕР О СБРОСЕ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ
😁
почему ты думаешь, что Фил только "занимается БИЗНЕСОМ" и не может поиграть в свободное время?
в такой индустрии трутся одни гики и им это не чуждо совсем.
А вот взрослым дочерям Фили этот фоллач вряд ли вперся.
Все это выглядит как подготовка к анонсу новой части.