Пользователь Reddit под никнеймом babookluke создал реалистичный костюм-броню Анклава из Fallout 76. Для этого геймер разработал трехмерную модель в программе Fusion 360, распечатал ее на 3D-принтере, после чего покрасил и состарил все детали вручную.
Энтузиаст также самостоятельно создал оружие из Fallout 76. В качестве концепта он использовал 10-мм пистолет из игры.
Пользователи высоко оценили работу babookluke. Некоторые геймеры отметили, что фотографии похожи на скриншоты Fallout 76.
Геймер создал реалистичную броню Анклава из Fallout 76
Пользователь Reddit под никнеймом babookluke создал реалистичный костюм-броню Анклава из Fallout 76. Для этого геймер разработал трехмерную модель в программе Fusion 360, распечатал ее на 3D-принтере, после чего покрасил и состарил все детали вручную.
А что в ней реалистичного и почему она именно из анклава, непонятно.
По виду просто броня в стилистике Фол.