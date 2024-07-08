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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.6 1 415 оценок

Геймер создал реалистичную броню Анклава из Fallout 76

Simple Jack
Новости

Пользователь Reddit под никнеймом babookluke создал реалистичный костюм-броню Анклава из Fallout 76. Для этого геймер разработал трехмерную модель в программе Fusion 360, распечатал ее на 3D-принтере, после чего покрасил и состарил все детали вручную.

Энтузиаст также самостоятельно создал оружие из Fallout 76. В качестве концепта он использовал 10-мм пистолет из игры.

Пользователи высоко оценили работу babookluke. Некоторые геймеры отметили, что фотографии похожи на скриншоты Fallout 76.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
XalimoV

А что в ней реалистичного и почему она именно из анклава, непонятно.

По виду просто броня в стилистике Фол.

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