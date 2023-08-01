Игрок встретил Фила Спенсера в Fallout 76 и сделал ему подарок ©

Игры уже давно перестали ассоциироваться с программистами в повседневных футболках, пишущими код в гараже у родителей, - сегодня это гигантская индустрия развлечений, контролируемая крупными корпорациями и людьми в костюмах. Фил Спенсер - самая важная персона в подразделении Xbox, поэтому может показаться, что он не расстается с пиджаком и галстуком, а любое упоминание о его любви к играм - всего лишь пиар.

И все же время от времени геймеры встречают Фила Спенсера в самых разных играх. Совсем недавно некий MJ Hernández наткнулся на босса Xbox в Fallout 76. На кадрах, опубликованных в Twitter, мы видим случайную встречу с игроком под ником P3, на что Hernández очень оживленно ответил смайликами, так как это сетевой ник Спенсера. Игрок также преподнес ему небольшой подарок - несколько лечебных стимпаков и антирадов.

Фил Спенсер подтвердил достоверность видео, прокомментировав цитируемое сообщение в своем официальном аккаунте в Twitter. Стоит отметить, что у главы Xbox довольно низкий 11-й уровень персонажа и очень базовое снаряжение. Взглянув на его профиль Xbox, можно увидеть, что Спенсер получил 11 достижений в Fallout 76 и провел в игре всего 10 часов и 47 минут, хотя для человека его положения это все равно довольно много.

Стоит также отметить, что Спенсер недавно прошел свежую Remnant 2, в которой он высоко оценил кооперативные аспекты и эстетику мира, и поделился своими впечатлениями в своем Twitter. И хотя мнения о главе Xbox разделились, трудно не заметить, что в глубине души он остается любителем игр и делает все возможное, чтобы порадовать геймеров.