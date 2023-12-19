Количество игроков в Fallout 76 превысило 17 млн: авторы поделились планами на 2024 год

За год этот показатель увеличился на 3,5 миллиона. В конце 2022 года в Fallout 76 играли 13.5 млн пользователей. Об этом студия Bethesda сообщила на своём сайте, поделившись планами на 2024 год.
Вторая часть игры "Атлантик-Сити", которая выйдет весной 2024 года, будет содержать дополнительную миссию, в которой игрокам предстоит сразиться с легендарным Дьяволом из Джерси, а также новые сюжетные задания, больше зон для исследования и, конечно же, множество наград.
После этого, "позже в 2024 году", вы также сможете исследовать лесистую землю Шенандоа, где вас ждет новая квестовая линия, а также новые фракции, с которыми вам предстоит встретиться.
В 2024 году в Fallout 76 появится больше сезонных событий, так как Bethesda заявляет, что хочет проводить их "гораздо чаще".
Естественно, в течение следующих двенадцати месяцев в игру будет внесено множество улучшений и доработок, так что если вы еще не опробовали Fallout 76, 2024 год может стать вашим годом.
В следующем году во вселенной Fallout все пойдет своим чередом: Fallout 76 получит не только все вышеперечисленное, но и предстоящая экранизация Fallout, которое выйдет на Amazon Prime весной.
От всех нас, сотрудников Bethesda Game Studios, мы глубоко признательны всем за постоянную поддержку и ободрение. У команды был фантастический год в Fallout 76; желаем, чтобы его было еще больше! Счастливых праздников!
Надеюсь сюжетка будет не такая как Steel Dawn, которая проходилась за 2 часа
Недавно товарищ меня затянул в 76
За 10 дней уже
Всем не игравшим скажу, что багов реально хватает. В этом плане игру хвалить не за что.
Но контент есть, гринда хватает. Весь смысл это сделать "мету". В данном случае я играю на лоу хп через мастер/калаш. Есть энерготяжи через тяжелое оружие и силовую броню. Ну везде свои нюансы, можно влево вправо немного откланяться.
У меня была игровая импотенция несколько лет, но тут затянуло. Подойдет тем. кто хочет гриндить активности. Симулятор бомжа быстро заканчивается потому что в сундук всё не влезет. Буквально дня 3-4 и у вас фул ресы. Еду искать не надо. аптеку не надо, чиниться редко приходится. Ну такая лайтовая игра.
Сразу оговорюсь, что это рассуждения новичка. Я Даже всю сюжетку еще не прошел. Не на всех ивентах был, не летал в экспедиции.
Сейчас я мастер кровь од крит, фул секретка на стойкость но до 3х звезд далеко. Работаю дальше.
Всем спасибо.