Количество игроков в Fallout 76 превысило 17 млн: авторы поделились планами на 2024 год

За год этот показатель увеличился на 3,5 миллиона. В конце 2022 года в Fallout 76 играли 13.5 млн пользователей. Об этом студия Bethesda сообщила на своём сайте, поделившись планами на 2024 год.

Вторая часть игры "Атлантик-Сити", которая выйдет весной 2024 года, будет содержать дополнительную миссию, в которой игрокам предстоит сразиться с легендарным Дьяволом из Джерси, а также новые сюжетные задания, больше зон для исследования и, конечно же, множество наград.

После этого, "позже в 2024 году", вы также сможете исследовать лесистую землю Шенандоа, где вас ждет новая квестовая линия, а также новые фракции, с которыми вам предстоит встретиться.

В 2024 году в Fallout 76 появится больше сезонных событий, так как Bethesda заявляет, что хочет проводить их "гораздо чаще".

Естественно, в течение следующих двенадцати месяцев в игру будет внесено множество улучшений и доработок, так что если вы еще не опробовали Fallout 76, 2024 год может стать вашим годом.

В следующем году во вселенной Fallout все пойдет своим чередом: Fallout 76 получит не только все вышеперечисленное, но и предстоящая экранизация Fallout, которое выйдет на Amazon Prime весной.

От всех нас, сотрудников Bethesda Game Studios, мы глубоко признательны всем за постоянную поддержку и ободрение. У команды был фантастический год в Fallout 76; желаем, чтобы его было еще больше! Счастливых праздников!