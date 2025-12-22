ЧАТ ИГРЫ
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 671 оценка

Новый HD-мод для Fallout 76 размером 64 ГБ улучшает почти все текстуры

monk70 monk70

Моддер Veno выпустил обязательный HD-пак текстур для Fallout 76, размер которого составляет около 64 ГБ. Этот мод улучшает большинство текстур игры.

Моддер использовал инструменты искусственного интеллекта для повышения качества текстур мода Wessberg’s High Resolution Texture Pack. Ванильной версии Fallout 76 было много текстур низкого разрешения. Однако благодаря этому моду вы можете значительно улучшить их качество.

Этот мод доступен в двух версиях. Первая предназначена для обладателей высокопроизводительных видеокарт с объёмом видеопамяти более 20 ГБ. Второй вариант более оптимизирован для тех, у кого меньше 24 ГБ видеопамяти.

Как и предложил автор мода, владельцам 12 ГБ видеопамяти следует установить разрешение в игре на 1080p и загрузить оптимизированную версию. Владельцам 16 ГБ видеопамяти следует установить разрешение на 1440p и загрузить оптимизированную версию. Те, у кого 20 ГБ видеопамяти, смогут повысить разрешение до 4K. Что касается обладателей 24 ГБ видеопамяти, они смогут играть в 4K с лучшей версией мода.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

оригинал
мод
10
5
Комментарии:  5
lina far

Больше похоже не на улучшение текстур, а размыливание текстур

5
Beckinsale

Как тебя видят разрабы данного мода играющего в Фоллаут 76:

- Сейчас я буду искать все пиксели в вашей игре

5
Gerard Shepard1

Да не в текстурках дело...

4
antiRed

Скрины на примере прям топ ,как мы жили рекламы на щитах

1
Кей Овальд

Явно круче, но всё равно как-то чёткости не хватает. Что исправит Решейд какой-нибудь.