Новый HD-мод для Fallout 76 размером 64 ГБ улучшает почти все текстуры

Моддер Veno выпустил обязательный HD-пак текстур для Fallout 76, размер которого составляет около 64 ГБ. Этот мод улучшает большинство текстур игры.

Моддер использовал инструменты искусственного интеллекта для повышения качества текстур мода Wessberg’s High Resolution Texture Pack. Ванильной версии Fallout 76 было много текстур низкого разрешения. Однако благодаря этому моду вы можете значительно улучшить их качество.

Этот мод доступен в двух версиях. Первая предназначена для обладателей высокопроизводительных видеокарт с объёмом видеопамяти более 20 ГБ. Второй вариант более оптимизирован для тех, у кого меньше 24 ГБ видеопамяти.

Как и предложил автор мода, владельцам 12 ГБ видеопамяти следует установить разрешение в игре на 1080p и загрузить оптимизированную версию. Владельцам 16 ГБ видеопамяти следует установить разрешение на 1440p и загрузить оптимизированную версию. Те, у кого 20 ГБ видеопамяти, смогут повысить разрешение до 4K. Что касается обладателей 24 ГБ видеопамяти, они смогут играть в 4K с лучшей версией мода.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.