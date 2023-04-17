Новый ивент и свежая информация об обновлении Once in a Blue Moon для Fallout 76 ©

Bethesda Game Studios поделилась информацией о грядущем временном событии для Fallout 76, а также рассказала, чего стоит ожидать в летнем обновлении Once in a Blue Moon. Начиная с 25 апреля и до 9 мая включительно в игре будет проходить ивент, где игрокам нужно отправиться в Пойнт-Плезант, дабы помочь секте Людей-мотыльков провести темный обряд для призыва Мудрого Человека-мотылька. За выполнение всех заданий вы получите награды вроде тематического трона, шлема и многого другого.

Также разработчики рассказали, что уже летом выйдет крупное обновление под названием Once in a Blue Moon. Приятным же моментом можно назвать то, что владельцы Steam-версии Fallout 76 смогут присоединиться к тестированию контента уже 20 апреля и ознакомиться с контентом раньше официального выхода.

Касаемо наполненности обновления оно привнесет следующие нововведения: