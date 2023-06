Обновление Fallout 76 добавляет 60 FPS на PS5, а также улучшает режим FPS Boost в Xbox Series X ©

Fallout 76 получила новое обновление под названием «Once In A Blue Moon», и теперь оно доступно бесплатно на всех платформах. Once In A Blue Moon добавляет в игру два новых публичных мероприятия, а также двух новых криптидов.

Два новых публичных мероприятия — «В целости и сохранности» и «Вьючные звери». В «В целости и сохранности» перед игроками стоит задача не подпускать нежелательных тварей к хижинам, чтобы защитить своего брамина. Игроки будут чинить старый динамик, чтобы навсегда отпугнуть этих тварей. Во время публичного мероприятия «Вьючные звери» игрокам поручено помочь Луке Косте после того, как группа культистов украла его брамина.

В Fallout 76 теперь обитают два новых криптида — Синий Дьявол и Огуа. Синий дьявол — массивное собачье существо с ужасающим воем. Огуа звучит как похожее на черепаху существо, которое прячется в свой панцирь, чтобы защитить себя от атак.

Тем не менее, похоже, что Bethesda добавила в обновление что-то еще: многие игроки PlayStation теперь сообщают, что последнее обновление игры теперь позволяет версии для PS5 работать со скоростью 60 кадров в секунду.

В недавнем посте Reddit пользователь u/BOSS_ZOMBIE написал, что Fallout 76 теперь работает со скоростью 60 кадров в секунду на PlayStation 5. Ранее Fallout 76 была ограничена 30 кадрами в секунду для консольных игроков.

Fallout 76 также работает со скоростью 60 кадров в секунду на Xbox Series X, но это было доступно в течение некоторого времени с использованием FPS Boost. Тем не менее, похоже, что в сегодняшнем обновлении удалось исправить некоторые проблемы, которые сильно снижали разрешение.