Пит Хайнс назвал коллекционное издание Fallout 76 своей самой глупой ошибкой в Bethesda

Бывший руководитель отдела маркетинга Bethesda Softworks Пит Хайнс рассказал о скандале с коллекционным изданием Fallout 76 в 2018 году, заявив, что это привело к «наверное, самому глупому поступку», который он когда-либо совершал в компании.

Хайнс, занимавший должность старшего вице-президента по глобальному маркетингу и коммуникациям Bethesda до объявления о планах уйти на пенсию в 2023 году, упомянул о скандально известном издании Fallout 76 Power Armor Edition в интервью DBLTAP. Первая полноценная многопользовательская игра Fallout вышла с таким количеством проблем, что их было не перечислить, но именно обещанные бонусы в коллекционном издании до сих пор живы в памяти бывшего руководителя Bethesda.

Компания представила дорогостоящее издание Power Armor Edition, пообещав, что оно будет включать шлем силовой брони T-51B, эксклюзивный стилбук, коллекционные фигурки и, конечно же, холщовую дорожную сумку West Tek. Однако игроки, купившие свои копии сразу после выхода Fallout 76 в конце 2018 года, были удивлены, обнаружив, что вместо неё в комплекте оказалась дешёвая нейлоновая сумка.

Моей первой реакцией было: «Какого хрена мы добавили нейлоновую сумку в это коллекционное издание?» Потому что в версии, которую я одобрил, её не было. Они пытались повысить ценность коллекционного издания. Мы постоянно ругались с финансистами из-за маржи. Я устраивал скандалы. «Мы не можем брать за это 300 долларов, это просто оскорбительно».

Хайнс продолжил, объяснив, что решение включить нейлоновую сумку было принято из-за нехватки нейлона.

Нейлона буквально не хватало. Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я не настоял на немедленном изготовлении и отправке сумки всем желающим. Потому что меня всё ещё раздражало, что эта чёртова штука вообще там была, и никто мне об этом не сказал, и что случился этот дефицит нейлона. Это, пожалуй, самая глупая вещь, которую я когда-либо делал в Bethesda.

Fallout 76, как известно, стартовала не очень удачно, но сейчас, как правило, находится в гораздо лучшей форме. За прошедшие годы Bethesda выпустила море обновлений и пострелизного контента, а обновление CAMP Revamp вышло всего несколько дней назад.