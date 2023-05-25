После десяти лет работы директор по дизайну Fallout 76 Марк Такер покидает Bethesda ©

После десяти лет работы директор по дизайну Марк Такер покидает компанию. Из сообщения, опубликованного самим Такером на LinkedIn, мы можем прочитать следующее:

Я хотел сказать вам, что недавно принял трудное решение покинуть Bethesda Game Studios. Десять лет назад, когда я начал работать в студии (примечание: Battlecry стала Bethesda Game Studios Austin), я и предположить не мог, какое невероятное путешествие мне предстоит.

Директор по дизайну стремится подчеркнуть важность своего пути для одной из крупнейших компаний в Microsoft и за ее пределами. По его словам, "мне будет не хватать участия в будущем Fallout 76". Но почему он оставил свой пост? Похоже, что причиной ухода стало новое предложение о работе, хотя его желание отложить обсуждение этой темы позволяет предположить, что это еще не все.

Я пока не готов говорить об этом, но мне повезло, что на моем пути появилась другая возможность получить работу мечты, которой я очень рад.