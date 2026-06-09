Разработчики Fallout 76 отказались от идеи новых экспедиций за пределами карты

Bethesda пока не собирается расширять Fallout 76 новыми экспедициями за пределами основной карты. Об этом представители студии рассказали во время Summer Game Fest 2026, отвечая на вопросы о будущем контента для многопользовательской RPG.
По словам креативного директора Джона Раша, в настоящее время у команды нет планов по созданию новых регионов по аналогии с The Pitt или Atlantic City. Вместо этого разработчики намерены сосредоточиться на развитии самой Аппалачии и дальнейшем расширении основного игрового мира.
В Bethesda считают, что существующая карта предлагает игрокам гораздо больше возможностей для взаимодействия, исследований и участия в высокоуровневом контенте. В отличие от неё экспедиции со временем стали восприниматься как повторяющиеся активности с ограниченным набором задач и наград.
При этом полностью отказываться от системы экспедиций студия не собирается. Разработчики рассматривают различные способы её переработки, чтобы вернуть интерес игроков к уже существующим направлениям. Среди возможных идей обсуждаются временные события и изменения в системе наград.
Не выходи за пределы, за пределы не выходи!
Лучше бы движок другой поставили или поправили визуал. Да многие разнылись бы из-за сломанных модов. Спустя время огромная масса сказала бы спасибо. Ибо движок беседки явно не катит для MMO. Хорошее наполнение, разнообразный контент, есть где залипнуть. Всё портит визуал и приколы беседки. Чего стоит ковыряние файлах ради 60 фпс+ и убирания хотя, бы мыльца на экране. Остальное увы мало лечиться. Ибо ноги игры от Fallout 4.
Можно же уже понять что их го.. мамонтов пора в мусорку выкидывать или переделывать с нуля. Тот же старфилд показал это.