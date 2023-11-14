Разработчики отмечают пятилетие Fallout 76 и приглашают всех желающих присоединиться к празднику

14 ноября 2018 года состоялся релиз Fallout 76 на первых платформах, и за это время игра прошла длинный и ухабистый путь, прежде чем ее уже успели опробовать 15 миллионов игроков. Теперь Bethesda приглашает на серверы еще больше людей и празднует 5-летний юбилей игры.
По случаю пятилетия Fallout 76 компания Bethesda приглашает игроков на различные тематические внутриигровые мероприятия и праздничный парад. Разработчики надеются, что на это мероприятие соберутся не только 15 млн. игроков, играющих в игру, но и новая аудитория - желающие могут с первых минут испытать настоящий фейерверк.
Начиная с сегодняшнего дня и до 21 ноября игроки могут выполнять ежедневные и еженедельные задания в рамках события Birthday Challenge и получать специальные тематические награды, такие как праздничные шляпы, украшения C.A.M.P., торты и многое другое.
Если вы являетесь абонентом Prime Gaming и Xbox Game Pass Ultimate, то в качестве бесплатного вознаграждения вы можете получить набор Fallout 76 5th birthday bundle, в который входят уникальные предметы C.A.M.P., головной убор выпускника VTU и праздничная рамка для фоторежима. Предложение действует до 17 января для программы Prime Gaming и до 17 декабря для Xbox Game Pass.
Там есть новый сюжет после Братства стали? Я просто только в сюжет там играю, а эти все "ежедневные и еженедельные задания" - вообще не интересно... Мне кажется уже года 2 игру не запускал...
Не-а.они забили на нее.чисто скинчики выходят и все
Вспомним лучшие моменты релиза. )))
Не играл, так как игра на 2-3 из 10 по обзорам и с этим сложно смириться.
Скучнейшая игра этот фаллаут
Лучшая игра 2018 года. А после выхода апдейтов, на голову выше Fallout 4.
Выход Fallout 76 - это праздник?
Сейчас да, а когда-то это было ошибкой беседки.