Разработчики рассказали о планах развития Fallout 76 после Burning Springs

Разработчики Fallout 76 поделились с журналистами первыми подробностями об улучшениях, которые появятся в игре в 2026 году, после крупного дополнения Burning Springs, запланированного на начало декабря 2025 года.

По словам креативного директора Джона Раша и продюсера Билла Лакоста, в этом году они занимались улучшением базовых элементов игры, в частности, стрельбы и боевой системы. В следующем году, по их словам, Fallout 76 должна «напомнить игрокам, почему она — лучшая игра для совместных приключений».

«В этом году мы сосредоточились на создании и доработке механик, которые удерживают наших игроков в игре... А следующие обновления напомнят им, почему это лучшее место для приключений с друзьями», — сказал Лакост. «Я уже говорил это раньше и скажу еще раз — сейчас как никогда лучшее время отправиться в Пустошь с друзьями».

В то же время, несмотря на то, что детали будущих планов еще не раскрыты, разработчики подтвердили, что у них есть «несколько лет контента в запасе» для Fallout 76.

Burning Springs станет одним из крупнейших обновлений на сегодняшний день, с новым регионом (Огайо), системой охотничьих контрактов и вернувшимся в игру Упырем, которого вновь сыграет Уолтон Хоггинс из сериала Fallout.