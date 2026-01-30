ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 697 оценок

Силовая броня НКР из сериала Fallout теперь доступна в Fallout 76 - в DLC за $30

IKarasik IKarasik

После успеха сериала Fallout игроки Fallout 76 получили возможность примерить культовую силовую броню Новой Калифорнийской Республики из шоу. Однако броня доступна только через отдельный Набор «Мохаве» за $30, а не за внутриигровые Атомы.

В комплект входят:

  • Краска для силовой брони рейнджера
  • Флаг НКР
  • Неоновый знак Нью-Вегаса
  • Супердробовик «Ad Victoriam»
  • Наряд легата Легиона
  • Игровые титулы «Ad Victoriam» и «Трибун»

Кроме брони, игроки могут выполнять квесты с персонажем Гуля в исполнении Уолтона Гоггинса и исследовать зоны, вдохновлённые сериалом, включая Нью Вегас.

Цена вызвала активное обсуждение среди фанатов. Многие считают $30 высокой суммой за косметику, не дающую игрового преимущества, другие отмечают, что покупка полностью добровольна: «Не нравится — не покупай», — советуют игроки.

26
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Adam Driver

Выпустите Фоллаут 5 пожалуйста хороший

8
saa0891

Лет через 100 выпустят, про хороший можно разве что помечтать.

7
Adam Driver saa0891

Берём Люси. Берём лучшее от Stellar Blade и Follaut 3. Шедевр готов!

Леший3

какой хороший. 4 то хрень. 5 уж тем более хуже будет 😂

1
saa0891
Однако броня доступна только через отдельный Набор «Мохаве» за $30, а не за внутриигровые Атомы.
5
Egik81

Сначала игра помогала сериалу теперь ответно сериал помогает игре. Так и живут.))

5
UnbearableSavage

Точно НКР? А не Легиона Цезаря? А то названия и титулы какбэ намекают.... (высерьялы не смотрю)

2
Леший3

видно же что нкр..... видимо никогда в игру не играл сразу видно 😀

Пользователь ВКонтакте

"культовая" - из первого. Из второго. Ну третий четвёртый - это перелицованный первый. А ИЗ СЕРИАЛА культовая - не до фига ли вы о себе возомнили? // Александр Ковалёв

2
AndrewSolt

Нередко "культовое" и прочие подобные словечки добавляют сами новостники и в описаниях от самих разрабов от подобного нет и следа)

4
Леший3

только и умеют тырить откуда то все 😀😀еще и бабки подавай за это

AleksAleks

Может я чего то не знаю? Не видел в сериале броню НКР

remark24

в последних сериях 2 сезона

Combine-47

Мда уж, на фоне Фоллыча, батлпассы в Helldivers 2 максимально щедрые. Да и нафармить донатную валюту можно без особых усилий. Даже на коллабрационные батлпассы.