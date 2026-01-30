Силовая броня НКР из сериала Fallout теперь доступна в Fallout 76 - в DLC за $30

После успеха сериала Fallout игроки Fallout 76 получили возможность примерить культовую силовую броню Новой Калифорнийской Республики из шоу. Однако броня доступна только через отдельный Набор «Мохаве» за $30, а не за внутриигровые Атомы.

В комплект входят:

Краска для силовой брони рейнджера

Флаг НКР

Неоновый знак Нью-Вегаса

Супердробовик «Ad Victoriam»

Наряд легата Легиона

Игровые титулы «Ad Victoriam» и «Трибун»

Кроме брони, игроки могут выполнять квесты с персонажем Гуля в исполнении Уолтона Гоггинса и исследовать зоны, вдохновлённые сериалом, включая Нью Вегас.

Цена вызвала активное обсуждение среди фанатов. Многие считают $30 высокой суммой за косметику, не дающую игрового преимущества, другие отмечают, что покупка полностью добровольна: «Не нравится — не покупай», — советуют игроки.