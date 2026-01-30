Силовая броня НКР из сериала Fallout теперь доступна в Fallout 76 - в DLC за $30

После успеха сериала Fallout игроки Fallout 76 получили возможность примерить культовую силовую броню Новой Калифорнийской Республики из шоу. Однако броня доступна только через отдельный Набор «Мохаве» за $30, а не за внутриигровые Атомы.
В комплект входят:
- Краска для силовой брони рейнджера
- Флаг НКР
- Неоновый знак Нью-Вегаса
- Супердробовик «Ad Victoriam»
- Наряд легата Легиона
- Игровые титулы «Ad Victoriam» и «Трибун»
Кроме брони, игроки могут выполнять квесты с персонажем Гуля в исполнении Уолтона Гоггинса и исследовать зоны, вдохновлённые сериалом, включая Нью Вегас.
Цена вызвала активное обсуждение среди фанатов. Многие считают $30 высокой суммой за косметику, не дающую игрового преимущества, другие отмечают, что покупка полностью добровольна: «Не нравится — не покупай», — советуют игроки.
Выпустите Фоллаут 5 пожалуйста хороший
Лет через 100 выпустят, про хороший можно разве что помечтать.
Берём Люси. Берём лучшее от Stellar Blade и Follaut 3. Шедевр готов!
какой хороший. 4 то хрень. 5 уж тем более хуже будет 😂
Сначала игра помогала сериалу теперь ответно сериал помогает игре. Так и живут.))
Точно НКР? А не Легиона Цезаря? А то названия и титулы какбэ намекают.... (высерьялы не смотрю)
видно же что нкр..... видимо никогда в игру не играл сразу видно 😀
"культовая" - из первого. Из второго. Ну третий четвёртый - это перелицованный первый. А ИЗ СЕРИАЛА культовая - не до фига ли вы о себе возомнили? // Александр Ковалёв
Нередко "культовое" и прочие подобные словечки добавляют сами новостники и в описаниях от самих разрабов от подобного нет и следа)
только и умеют тырить откуда то все 😀😀еще и бабки подавай за это
Может я чего то не знаю? Не видел в сериале броню НКР
в последних сериях 2 сезона
Мда уж, на фоне Фоллыча, батлпассы в Helldivers 2 максимально щедрые. Да и нафармить донатную валюту можно без особых усилий. Даже на коллабрационные батлпассы.