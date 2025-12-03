Стало доступно обновление Burning Springs для Fallout 76, добавляющее новый регион и Гуля Уолтона Гоггинса

Обновление Burning Springs для Fallout 76 уже доступно, добавляя самое большое расширение карты в игре на сегодняшний день. В описании патча для Burning Springs также упоминаются новые функции охоты за головами, больше диких животных и появление Гуля из сериала Fallout от Amazon Prime Video.
Хотя основным местом действия Fallout 76 является постапокалиптическая пустошь Аппалачи, игроки теперь могут исследовать совершенно новую пограничную область, расположенную в сельской местности Огайо. Burning Springs описывается как регион на юго-востоке Огайо, пострадавший от ядерных разрушений и отравления окружающей среды химическим заводом. Это расширение карты предлагает игрокам новую цепочку заданий, связанную с супермутантом, известным как Король Ржавчины.
Город на шоссе — главная достопримечательность нового региона и место общения некоторых новых персонажей игры. Стоит посетить городской салун «Последнее пристанище», где игроки могут встретить персонажа Уолтона Гоггинса, Гуля, из сериала.
Одно из новых функций обновления Burning Springs — это события «Охота за головами». Игроки могут собирать награды «Охота на мутантов», находясь в городе. Эти награды отмечают мутировавших целей, которых нужно уничтожить. Также появились более сложные контракты «Охота за головами», и эти контракты предлагают уникальные награды.
Burning Springs добавляет в игру новых животных. Игроки могут добавить новое существо — радхога — в качестве питомца для лагеря. Источники воды в регионе также предлагают новые виды рыб для ловли и сбора.
Кроме того, в обновлении Burning Springs появились новые легендарные моды, больше публичных мероприятий, новые предметы для крафта и другой контент.
Размеры
- ПК (Steam): 28,8 ГБ
- ПК (Microsoft Store): 39,3 ГБ
- Xbox: 41,9 ГБ
- PlayStation: 40,8 ГБ
Полное описание обновления Burning Springs от 2 декабря можно посмотреть по ссылке.
Кому стало доступно?
Почти сутки сервера отключены.
Я две недели зайти не могу уже, в обход пока не заморачивался(
Возвращаться, не возвращаться?
Странно. Стал ловить себя на бредовой мысли, что хочется даже глянуть что за игра...
Мысль то не бредовая. Онлайн там абсолютно не навязчивый. Играешь соло, выполняешь квесты, собираешь ресурсы, строишь базу. Тот же самый фолыч 4, только с бОльшим количества контента. Положительные отзывы в стиме и стабильный онлайн на протяжении уже 7 лет, говорят сами за себя. Да, на релизе там было пустовато и куча багов, но это все давно исправлено. Если нравились фолычи 3/4, то фолыч 76 тоже отлично залетит.
На самом деле сейчас игра очень даже ничего, контента много, наиграл в нее под 400 часов.
Через VPN только работает