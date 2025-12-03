Стало доступно обновление Burning Springs для Fallout 76, добавляющее новый регион и Гуля Уолтона Гоггинса

Обновление Burning Springs для Fallout 76 уже доступно, добавляя самое большое расширение карты в игре на сегодняшний день. В описании патча для Burning Springs также упоминаются новые функции охоты за головами, больше диких животных и появление Гуля из сериала Fallout от Amazon Prime Video.

Хотя основным местом действия Fallout 76 является постапокалиптическая пустошь Аппалачи, игроки теперь могут исследовать совершенно новую пограничную область, расположенную в сельской местности Огайо. Burning Springs описывается как регион на юго-востоке Огайо, пострадавший от ядерных разрушений и отравления окружающей среды химическим заводом. Это расширение карты предлагает игрокам новую цепочку заданий, связанную с супермутантом, известным как Король Ржавчины.

Город на шоссе — главная достопримечательность нового региона и место общения некоторых новых персонажей игры. Стоит посетить городской салун «Последнее пристанище», где игроки могут встретить персонажа Уолтона Гоггинса, Гуля, из сериала.

Одно из новых функций обновления Burning Springs — это события «Охота за головами». Игроки могут собирать награды «Охота на мутантов», находясь в городе. Эти награды отмечают мутировавших целей, которых нужно уничтожить. Также появились более сложные контракты «Охота за головами», и эти контракты предлагают уникальные награды.

Burning Springs добавляет в игру новых животных. Игроки могут добавить новое существо — радхога — в качестве питомца для лагеря. Источники воды в регионе также предлагают новые виды рыб для ловли и сбора.

Кроме того, в обновлении Burning Springs появились новые легендарные моды, больше публичных мероприятий, новые предметы для крафта и другой контент.

Размеры

ПК (Steam): 28,8 ГБ

ПК (Microsoft Store): 39,3 ГБ

Xbox: 41,9 ГБ

PlayStation: 40,8 ГБ

Полное описание обновления Burning Springs от 2 декабря можно посмотреть по ссылке.