Стартовало публичное тестирование Fallout 76 для консолей PS5 и Xbox Series

Компания Bethesda Game Studios сегодня подтвердила запуск публичного тестового сервера Fallout 76 на платформах PlayStation 5 и Xbox Series. Это первый случай, когда игроки на консолях могут получить доступ к PTS — отдельной платформе, не связанной с основной игрой, которая позволяет «инсайдерам» тестировать новые функции и ранние обновления.
Запуск публичного тестового сервера приурочен к обновлению для PS5 и Xbox Series, которое представит нативные версии постапокалиптической RPG на этих платформах.
В своем блоге команда Bethesda Game Studios подтвердила, что начиная с сегодняшнего дня, тестовый сервер Fallout 76 (PTS) доступен для загрузки на платформах XBOX Series X, XBOX Series S и PlayStation 5.
Это своего рода эксперимент, в рамках которого команда использует этот «тестовый период» для сбора информации, необходимой для того, чтобы убедиться, что обновление находится в наилучшем состоянии, прежде чем оно будет выпущено на основные платформы. Затем команда уточнила, чего можно ожидать от обновления на тестовом сервере:
- Целевая частота кадров 60 FPS на XBOX Series X|S, PS5 и PS5 Pro.
- Разрешение 4K (на совместимых дисплеях) на XBOX Series X, XBOX One X, PS5 Pro.
- VRR (на совместимых дисплеях) на Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.
PS5 и PS4 Pro будут поддерживать разрешение 1440p, а платформы предыдущего поколения продолжат поддерживать 1080p.
Всего 6 лет прошло после выхода Ps5. Самое время выпустить "некстген патч". Они реально там все больные на голову. Их надо отправлять на принудительное лечение 😂
Ну вы знаете вот это вот бахвальство консольное, купил и играешь, а заодно ноешь годами что бы тебе 60 fps добавили и разрешение подтянули.😅 Ну ни чего, через год другой и в RDR 2 60 фепесов завезут.🤣