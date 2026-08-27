Стартовало публичное тестирование Fallout 76 для консолей PS5 и Xbox Series

Компания Bethesda Game Studios сегодня подтвердила запуск публичного тестового сервера Fallout 76 на платформах PlayStation 5 и Xbox Series. Это первый случай, когда игроки на консолях могут получить доступ к PTS — отдельной платформе, не связанной с основной игрой, которая позволяет «инсайдерам» тестировать новые функции и ранние обновления.

Запуск публичного тестового сервера приурочен к обновлению для PS5 и Xbox Series, которое представит нативные версии постапокалиптической RPG на этих платформах.

В своем блоге команда Bethesda Game Studios подтвердила, что начиная с сегодняшнего дня, тестовый сервер Fallout 76 (PTS) доступен для загрузки на платформах XBOX Series X, XBOX Series S и PlayStation 5.

Это своего рода эксперимент, в рамках которого команда использует этот «тестовый период» для сбора информации, необходимой для того, чтобы убедиться, что обновление находится в наилучшем состоянии, прежде чем оно будет выпущено на основные платформы. Затем команда уточнила, чего можно ожидать от обновления на тестовом сервере:

Целевая частота кадров 60 FPS на XBOX Series X|S, PS5 и PS5 Pro.

Разрешение 4K (на совместимых дисплеях) на XBOX Series X, XBOX One X, PS5 Pro.

VRR (на совместимых дисплеях) на Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.

PS5 и PS4 Pro будут поддерживать разрешение 1440p, а платформы предыдущего поколения продолжат поддерживать 1080p.