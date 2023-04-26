Театральная труппа Fallout 76 представила кровавую версию "Алисы в стране чудес" ©

Несмотря на все недостатки Fallout 76, многопользовательский шутер создал одну из самых интересных компаний в любой игре, что привело к таким забавным событиям, как театральная труппа, экспериментирующая с перформансом в игре. Театральная труппа Пустоши ранее ставила Шекспира и "Рождественскую песнь", а теперь они вновь собрались на пост-апокалиптическую постановку "Алисы в стране чудес", адаптированную под "Алису в Пустоши".

Приключения "Алисы в Стране чудес" - знаменитая детская книга, похожая на сон и бессмыслицу, и она была адаптирована столько раз, что неудивительно, что труппа Fallout 76 положила на нее глаз. Их цифровое представление представляет собой адаптацию сценической версии Алисы Герстенберг 1915 года, а не оригинальных книг Льюиса Кэрролла.

В любом случае, в Fallout 76 Алиса выходит из своего убежища в ужасные Пустоши. В оригинальной книге Алиса съела волшебные грибы и пережила много странных событий, и эта постановка сохраняет эту странность, но при этом дополняет историю приключения костюмами из Fallout. Например, Траляля и Труляля теперь Боттл и Кэппи. А культовое "Чаепитие" - это теперь Chems Den (chems - химикаты, chemicals - наркотики).

Спектакль проходил " в прямом эфире" в игре, на канале United Wastelanders Network в Twitch. Стоит посмотреть, если вам понравились последние несколько постановок The Wasteland Theatre Company или если вы просто любите "Алису в стране чудес".