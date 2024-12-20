Тим Кейн выражал сомнения по поводу создания Fallout MMO за несколько лет до релиза Fallout 76

Часть того, что делает игры Fallout особенными — чувство одиночества, которое можно разбавить интересными сопартийцами или радио с харизматичными ведущими (начиная с третьей части). Тектонические изменения случились при релизе многопользовательской Fallout 76. Однако ещё до этого оригинальный разработчик, Interplay, рассматривал возможность создания Fallout MMO.

В интервью PC Gamer Тим Кейн объяснил, почему он считает, что Fallout не может быть MMO. Идея возникла уже после того, как он покинул Interplay, но во время одной из нескольких встреч со своей на тот момент бывшей компанией он сказал: "Я очень осторожен в этом вопросе и тому есть несколько причин".



Одна из причин заключалась в том, что предложенная аббревиатура для названия звучала как FOOL (ДУРАК). Но этим, конечно, всё не ограничилось. "Мы создали игру, в которой ты отправляешься в Пустошь один […] А теперь вы хотите превратить ее в игру, где ты выходишь из своего Убежища, и там 1000 других людей в таких же костюмах бегают вокруг тебя. Ты понимаешь, что это совершенно другая обстановка, другая игра и другие игроки? И геймплей меняет фокус с повествования на выполнение миссий" Одиночество настолько важно для Fallout, что в трех из четырех основных игр серии главный герой был назван так, чтобы подчеркнуть его обособленность, изолированность от остального мира. В Fallout 2 это "Избранный", в Fallout 3 — "Одинокий Путник", а в Fallout 4 — "Выживший (SOLE Survivor)".



"'Я просто говорю, что Fallout не был предназначен для других игроков. Персонаж Убежища ощущался особенным, он чувствовал, что будущее Убежища зависит от него. Нельзя просто добавить десятки, сотни, тысячи других людей и думать, что атмосфера сохранится.' Я думаю, что Fallout 76 ощущается иначе, чем Fallout 3 или 4, хотя бы потому, что ты играешь с 1 000 другими людьми одновременно", — добавляет он. Кейн подчеркивает проблему большинства MMO. "Вы не чувствуете себя избранным, предназначенным для спасения мира. Десятки других "избранных" толпятся возле тех же NPC-квестодателей. Вы не являетесь центром повествования или не находитесь в прямом диалоге с ним."



Однако Interplay не оценило критику Кейна. "Они сказали: 'Ты очень негативно настроен'", — рассказывает он. "А я всё время повторял: 'Я не говорю, что не стоит этого делать. Я говорю, что вам предстоит большая работа, и вы принимаете решения, которые усложняют вашу задачу. Так что не злитесь на меня.'"