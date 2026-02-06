Тодд Говард назвал броню из сериала Fallout самой брутальной в истории серии и добавил её в Fallout 76

Тодд Говард высоко оценил новую силовую броню, дебютировавшую во втором сезоне сериала Fallout, назвав её «самой брутальной из всех, что когда-либо создавались во франшизе». По словам руководителя Bethesda Game Studios, разработка нового варианта брони велась совместно с командой шоу ещё на ранних этапах производства.

Речь идёт о силовой броне Новой Калифорнийской Республики — ранее она никогда не появлялась в каноне игр Fallout. Говард отметил, что Bethesda традиционно старается добавлять в каждую новую часть серии уникальные и запоминающиеся варианты силовой брони, и версия НКР стала логичным продолжением этой философии.

«Когда я увидел броню не на концептах, а уже вживую на съёмочной площадке, стало понятно — это самая крутая силовая броня, которую мы когда-либо делали», — подчеркнул Говард в интервью. Он добавил, что особенно рад тому, что этот дизайн не остался эксклюзивом сериала.

Новая броня НКР уже появилась в Fallout 76, где её можно получить в составе платного набора дополнений. Таким образом, поклонники франшизы получили возможность опробовать «самую брутальную броню» лично, пусть и за дополнительную плату. Стоимость набора вызвала споры в сообществе, однако сам факт интеграции сериального контента в игру Говард назвал «классным и важным шагом».

Несмотря на вопросы к каноничности появления брони НКР в Fallout 76, события которого происходят задолго до формирования республики, Bethesda продолжает активно связывать сериал и игровую линейку, усиливая общее медиапространство Fallout.