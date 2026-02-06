ЧАТ ИГРЫ
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 698 оценок

Тодд Говард назвал броню из сериала Fallout самой брутальной в истории серии и добавил её в Fallout 76

IKarasik IKarasik

Тодд Говард высоко оценил новую силовую броню, дебютировавшую во втором сезоне сериала Fallout, назвав её «самой брутальной из всех, что когда-либо создавались во франшизе». По словам руководителя Bethesda Game Studios, разработка нового варианта брони велась совместно с командой шоу ещё на ранних этапах производства.

Речь идёт о силовой броне Новой Калифорнийской Республики — ранее она никогда не появлялась в каноне игр Fallout. Говард отметил, что Bethesda традиционно старается добавлять в каждую новую часть серии уникальные и запоминающиеся варианты силовой брони, и версия НКР стала логичным продолжением этой философии.

Силовая броня НКР из сериала Fallout теперь доступна в Fallout 76 - в DLC за $30

«Когда я увидел броню не на концептах, а уже вживую на съёмочной площадке, стало понятно — это самая крутая силовая броня, которую мы когда-либо делали», — подчеркнул Говард в интервью. Он добавил, что особенно рад тому, что этот дизайн не остался эксклюзивом сериала.

Новая броня НКР уже появилась в Fallout 76, где её можно получить в составе платного набора дополнений. Таким образом, поклонники франшизы получили возможность опробовать «самую брутальную броню» лично, пусть и за дополнительную плату. Стоимость набора вызвала споры в сообществе, однако сам факт интеграции сериального контента в игру Говард назвал «классным и важным шагом».

Несмотря на вопросы к каноничности появления брони НКР в Fallout 76, события которого происходят задолго до формирования республики, Bethesda продолжает активно связывать сериал и игровую линейку, усиливая общее медиапространство Fallout.

CheckDevNull
Тодд Говард высоко оценил новую силовую броню...
Её можно получить в составе платного набора дополнений.

> Хорошая Попытка Тодд :DDDDD

8
saa0891
После успеха сериала Fallout игроки Fallout 76 получили возможность примерить культовую силовую броню Новой Калифорнийской Республики из шоу. Однако броня доступна только через отдельный Набор «Мохаве» за $30, а не за внутриигровые Атомы.
5
DifferentNimble

Силовая это самое уебищное что у них вышло. Особенно в серии на сходке братства стали. Когда там подорвали все и драпать стали. Как же это всрато выглядит бег в силовой. Могли бы хоть через нейнорку нарисовать, а не из картона костюм делать💁‍♂️

5
Геральт Батькович
5
Simulyant
особенно рад тому, что этот дизайн не остался эксклюзивом сериала.
пусть и за дополнительную плату.
2
Vulneratus non victus
«Когда я увидел броню не на концептах, а уже вживую на съёмочной площадке, стало понятно — на этом можно срубить кучу бабла», — подчеркнул Говард в интервью.
2
AndrewSolt
Несмотря на вопросы к каноничности появления брони НКР в Fallout 76, события которого происходят задолго до формирования республики.

У тех, кто играет давно не особо должно быть вопросов к каноничности, среди косметики игры уже давно есть целая куча вещей, которые явно не существуют в рамках канона и являются просто фансервисом и "прикольным скинчиком".

1
AntiFlash123

Например коммунистическая силовая броня которой в лоре не было

WerGC

плати и получи

Драконий заглотус

Пик брутальности для Тодда это прилепить шлем от одной брони к другой?