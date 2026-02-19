Тодд Говард назвал Fallout 76 игрой, которой гордится больше всего

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард признался, какая часть серии Fallout для него стала самой значимой. И выбор может удивить поклонников классических одиночных RPG.

В большом интервью на Kinda Funny Gamescast Говард заявил, что больше всего гордится именно Fallout 76 — многопользовательским ответвлением серии, старт которого в 2018 году сопровождался волной критики.

По словам разработчика, проект оказался невероятно сложным как в производстве, так и в дальнейшей поддержке. Он отметил, что немногие игры подобного формата способны удерживаться на плаву годами, тогда как Fallout 76 продолжает получать крупные обновления, сохраняет активную аудиторию и демонстрирует стабильные показатели.

Говард подчеркнул, что изначально команда понимала: переход к онлайн-формату понравится не всем, особенно с учетом того, что на протяжении двух десятилетий Fallout оставался преимущественно одиночной серией. Тем не менее студия сознательно пошла на риск.

Сейчас, по его словам, внутри команды много энергии, а у проекта расписана масштабная дорожная карта развития. Руководитель разработки Джон Раш и его команда продолжают регулярно выпускать бесплатные обновления, расширяя контент и поддерживая интерес игроков.

При этом Говард дал понять, что постоянные просьбы о Fallout 5 не отменяют того факта, что студия уже сейчас развивает крупный живой проект во вселенной Fallout. Новая номерная часть серии, судя по всему, остается делом отдаленного будущего.