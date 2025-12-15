Тодд Говард назвал Fallout 76 самым активно развиваемым проектом Bethesda и посоветовал игру фанатам сериала

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что именно Fallout 76 сейчас получает больше всего внимания со стороны команды. По его словам, онлайн-часть серии продолжает активно развиваться и может стать отличной точкой входа для зрителей сериала Fallout от Amazon.

Говард отметил, что недавнее обновление Burning Springs заметно расширило игру, а появление Гуля делает опыт особенно близким к атмосфере шоу. Он подчеркнул, что Fallout 76 позволяет не только прочувствовать мир пустошей, но и встретить других игроков, что добавляет ощущение живого сообщества.

Продюсер также напомнил, что актер Уолтон Гоггинс вновь озвучил своего персонажа для Fallout 76, назвав это символичным возвращением. Несмотря на то что Bethesda параллельно работает и над другими крупными проектами, Говард дал понять: для тех, кто хочет «прямо сейчас пожить в мире Fallout», именно 76-я часть находится в лучшей форме.