Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 669 оценок

Тодд Говард назвал Fallout 76 самым активно развиваемым проектом Bethesda и посоветовал игру фанатам сериала

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что именно Fallout 76 сейчас получает больше всего внимания со стороны команды. По его словам, онлайн-часть серии продолжает активно развиваться и может стать отличной точкой входа для зрителей сериала Fallout от Amazon.

Говард отметил, что недавнее обновление Burning Springs заметно расширило игру, а появление Гуля делает опыт особенно близким к атмосфере шоу. Он подчеркнул, что Fallout 76 позволяет не только прочувствовать мир пустошей, но и встретить других игроков, что добавляет ощущение живого сообщества.

Продюсер также напомнил, что актер Уолтон Гоггинс вновь озвучил своего персонажа для Fallout 76, назвав это символичным возвращением. Несмотря на то что Bethesda параллельно работает и над другими крупными проектами, Говард дал понять: для тех, кто хочет «прямо сейчас пожить в мире Fallout», именно 76-я часть находится в лучшей форме.

15
10
Комментарии:  10
Costollom
Дожили.

5
CrucialOrsonius

Ну, справедливости ради, он стал уже гораздо более играбельным, чем на релизе))

1
Costollom CrucialOrsonius
Ну, справедливости ради, он стал уже гораздо более играбельным, чем на релизе))

Всего-то 7 лет прошло.

7
Carissa7517

А про тес 6 ничего не сказал, фанаты будут в ярости

4
Властелин Сосцов

лавное не забудьте купить новый скайрим на нинтендо

3
MNM 777
Rio17

Чашечку кофе ☕ лучше выпить :)

2
ДаДжи

все никак не может смирится с тем что полетает мимо хайпа сериала)теперь пытается продать 76))

2
JackBV
1
FairUlu

Слышь, купи Скайрим (А Фоллаут 76 бонусом).

1