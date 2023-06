Трейлер бесплатного обновления Fallout 76: Once in a Blue Moon с датой выхода ©

В ближайшем будущем Fallout 76 получит еще одно крупное расширение, которое предложит игрокам возможность исследовать новые части сюжета и пройти ранее недоступные миссии, и разработчики только что подтвердили дату выхода игры Once in a Blue Moon.



Once in a Blue Moon - это шестнадцатое крупное обновление для Fallout 76 и второе крупное обновление для Fallout 76 в 2023 году. Премьера Once in a Blue Moon состоится 20 июня, и игроков ждут два новых криптида, общественные события, побочные задания, награды и ежедневные испытания.