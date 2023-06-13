В ближайшем будущем Fallout 76 получит еще одно крупное расширение, которое предложит игрокам возможность исследовать новые части сюжета и пройти ранее недоступные миссии, и разработчики только что подтвердили дату выхода игры Once in a Blue Moon.
Once in a Blue Moon - это шестнадцатое крупное обновление для Fallout 76 и второе крупное обновление для Fallout 76 в 2023 году. Премьера Once in a Blue Moon состоится 20 июня, и игроков ждут два новых криптида, общественные события, побочные задания, награды и ежедневные испытания.
Трейлер бесплатного обновления Fallout 76: Once in a Blue Moon с датой выхода©
В ближайшем будущем Fallout 76 получит еще одно крупное расширение, которое предложит игрокам возможность исследовать новые части сюжета и пройти ранее недоступные миссии, и разработчики только что подтвердили дату выхода игры Once in a Blue Moon.
всё что этой игре нужно это сюжетный контент, остальное это мягко говоря наживное и поднадоевшее, и самое важное - убрать нахрен все лимиты на кап золота, сертификатов, денег у торговцев и т.д., потому что это тупо бред - заходишь каждый день ради 400 золота, 2000 крышек и сертификатов, которые получаешь за скидывание в обменный аппарат хлам с ивентов
и ещё - игре нужно радио, которое РЕАГИРУЕТ на игровой мир, а не "я хочу с вами поговорить о важном, об этой радиостанции" 15 миллиардов раз подряд
одной музыкой и сезонными наградами сыт не будешь - эта игра так загнётся окончательно
Большая часть народу уже наигралась и заходит крайне редко. Сделали бы уже возможность делать выделенные серваки с самописными конфигами, чтоб снять дурацкое ограничение на хранилища.
Захожу чтобы под бустами за пару дней закрыть сезон и так до следующего.