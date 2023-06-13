Fallout 76 14.11.2018
5.1 1 103 оценки

Трейлер бесплатного обновления Fallout 76: Once in a Blue Moon с датой выхода

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Procy_on
Новости

В ближайшем будущем Fallout 76 получит еще одно крупное расширение, которое предложит игрокам возможность исследовать новые части сюжета и пройти ранее недоступные миссии, и разработчики только что подтвердили дату выхода игры Once in a Blue Moon.

Once in a Blue Moon - это шестнадцатое крупное обновление для Fallout 76 и второе крупное обновление для Fallout 76 в 2023 году. Премьера Once in a Blue Moon состоится 20 июня, и игроков ждут два новых криптида, общественные события, побочные задания, награды и ежедневные испытания.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Niko71790

всё что этой игре нужно это сюжетный контент, остальное это мягко говоря наживное и поднадоевшее, и самое важное - убрать нахрен все лимиты на кап золота, сертификатов, денег у торговцев и т.д., потому что это тупо бред - заходишь каждый день ради 400 золота, 2000 крышек и сертификатов, которые получаешь за скидывание в обменный аппарат хлам с ивентов
и ещё - игре нужно радио, которое РЕАГИРУЕТ на игровой мир, а не "я хочу с вами поговорить о важном, об этой радиостанции" 15 миллиардов раз подряд
одной музыкой и сезонными наградами сыт не будешь - эта игра так загнётся окончательно

4
Oscilograf

Большая часть народу уже наигралась и заходит крайне редко. Сделали бы уже возможность делать выделенные серваки с самописными конфигами, чтоб снять дурацкое ограничение на хранилища.

0
ForsakenOne

Захожу чтобы под бустами за пару дней закрыть сезон и так до следующего.

1