Трейлер дополнения Atlantic City для Fallout 76

Во время Xbox Games Showcase 2023 студия Bethesda, разработчики онлайновой Fallout 76, представила грядущее расширение, Atlantic City. К сожалению, подробностей о новой экспедиции было рассказано не так много. Большая часть климатического трейлера была посвящена большому количеству людей, играющих в Fallout 76 (15 миллионов). Тем не менее, показанный в нем Атлантик-Сити выглядит иначе, чем то, что мы видели в игре до сих пор.
Дебют Атлантик-Сити ожидается "скоро". Однако, судя по отснятому материалу, создание дополнения идет полным ходом.
Несмотря на ограниченный объем информации, анонс Atlantic City для Fallout 76 - это важное событие для сообщества игры, которое с нетерпением ждет новых подробностей.
Я не думаю, что стоит рассчитывать на сюжетное дополнение, так что пройду мимо.
Там сюжетная Обнова уже должна в этом месяце выйти. Что щас тизерят просто Кооп миссия. Питтсбург был именно таким.
атлантик сити подразумевает некий вариант нью-вегаса