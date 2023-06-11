Трейлер дополнения Atlantic City для Fallout 76 ©

Во время Xbox Games Showcase 2023 студия Bethesda, разработчики онлайновой Fallout 76, представила грядущее расширение, Atlantic City. К сожалению, подробностей о новой экспедиции было рассказано не так много. Большая часть климатического трейлера была посвящена большому количеству людей, играющих в Fallout 76 (15 миллионов). Тем не менее, показанный в нем Атлантик-Сити выглядит иначе, чем то, что мы видели в игре до сих пор.

Дебют Атлантик-Сити ожидается "скоро". Однако, судя по отснятому материалу, создание дополнения идет полным ходом.

Несмотря на ограниченный объем информации, анонс Atlantic City для Fallout 76 - это важное событие для сообщества игры, которое с нетерпением ждет новых подробностей.